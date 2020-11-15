نعمة الديموقراطية وسوء الاختيار

آراء

قصيدة جميلة للشاعر أحمد مطر يتكلم فيها عن معاناة شعب يعيش تحت مظلة القمع المبطن حيث يظهر الرئيس رغبته بان يعبر الشعب عن مشاكله وبالمقابل من يجرؤ ويتكلم يسلط عليه الرئيس حرسه ليأخذوا هذا المسكين وراء الشمس كما يقال، القصيدة اسمها «أين صاحبي حسن؟» ابحث عنها واقرأها.

إذا انتهيت من قراءة هذه القصيدة ستتفهم الفرق بيننا وبين الكثير من الشعوب التي تعيش سجينة في أوطانها، عندها سوف نقيم نحن الفرق ونصل إلى قناعة تزهو بالفخر والرضا على ما نحن عليه، ونحمد الله عز وجل بأننا نعيش في وطن الحريات حيث المساحة الواسعة لمشاركة الرأي والنقاش والانتقاد، وطن كفل دستوره الديموقراطية والتي بدورها عززت صوت الأمة من خلال انتخابات نزيهة تشعرنا بالنعمة التي يفقدها حسن وأصحابه في القصيدة المذكورة.

نأخذ نفساً عميقاً

يجب علينا أن نفرق بين نعمة الديموقراطية المتمثلة بحقنا في ممارستها والوعي الديمقراطي عند أفراد المجتمع المتمثل بالواجب الذي يقوم به كل مواطن، فمنذ سنة 1961 ونحن نعيش تحت ظل هذه النعمة أما جودة نتائجها فهي مسؤولية الشعب، فالوعي عند أفراد المجتمع هو ما يعكس الاختيار الأصلح لأعضاء مجلس أمة قادرين على القيام بواجبهم لتحقيق طموح الوطن.

إذن الواجب الذي نقوم به هو الذي يرسم واقعنا حتى المفاهيم الصحيحة تتغير بسبب ممارساتنا لنجد أربع شرائح من الناخبين اليوم تعبر عن ناتج تجاربنا الديموقراطية:

الشريحة الأولى:

هم من يساند الرحلة الديمقراطية ويواجهون تحدياتها عن طريق اختيار الأصلح للوطن، إيمانا منهم بدعم هذه النعمة وبالمقابل القيام بالواجب لإثبات الحق الديموقراطي.

الشريحة الثانية:

هم المقاطعون والذين أخذوا قرارهم بالتوقف عن القيام بواجبهم بسبب استنكارهم لنتائج الممارسات الديموقراطية السلبية، ونحترم هذا الرأي لكن بنظري فقدان صوت الإنسان الواعي يعزز تعظيم أصوات من لا يملك الوعي.

الشريحة الثالثة:

هم من ساهم قلة وعيهم بتطبيع المفهوم الخطأ للديموقراطية، وساروا لدعم المرشح القبلي أو الطائفي أو الطبقي على حساب الوطن، وكثير منهم تجرفهم عواطفهم لهذا الاختيار.

الشريحة الرابعة:

هم ضعفاء النفوس ومن على أياديهم تم تشويه الصورة الديموقراطية الكويتية، فهم من ينتخبون أصحاب الأجندات والجسور التي تربط أصحاب المصالح، ضاربين مصلحة الوطن عرض الحائط.

أفتخر بأن أكون من الشريحة الأولى وهدفي أن ابحث عن مرشح يملك القوة والأمانة وقادر على تمثيل الأمة وتصحيح المسار والسعي على دعم طموح الوطن، وعندما أجده أسعى لاختياره ودعمه، وهذه رسالة مني لك أيها المواطن فالموعد قريب للمشاركة في عرس الكويت الديمقراطي الجميل فدعونا نقم بواجبنا ونختار المرشح الذي يعمل لمصلحة البلد والحفاظ على نعمة هذه الديموقراطية، وتذكر ان لم تختر الأصلح فسوف يبرز الاسوأ.

