كلاكيت ثالث مرة!

آراء

بعد أيام معدودة ستشهد مراكز الاقتراع توافد الناخبين للتصويت لنخبة جديدة من النواب الخمسين والذي سيرتبط مصير البلد بها وبالأخص الشعب.

وستكتب اسماؤهم وتخلد بتاريخ الكويت سواءً بالخير ام الشر، فكم من نائب الى الآن يترحم عليه الشعب ويتمنى وجوده وكم من آخر لم يأخذ سوى سوء السمعة والذكرى السيئة.

وبالرجوع الى آخر مجلسين أو مجالس مخرجات الصوت الواحد ستجد التذمر الشعبي وصل لأعلى المستويات وأقيمت الندوات لانتقاد أداء نواب المجلس وضعف أدائهم وتخييبهم لناخبيهم.

وما يثير الاستغراب صراحةً هو كيف لنائب أداؤه ضعيف ومخيب للآمال أن ينجح مرة أخرى؟

وهذا ما رأيناه بمجلس 2016 بعدما نجحوا نواب كان أداؤهم ضعيفاً بمجلس 2013.

وما دعاني للكتابة هو حجم التذمر الشعبي الذي رأيته من الكثير بالفترة الماضية من أداء نواب هذا المجلس وها هم يعيدون الكرّة للنزول مرة أخرى للانتخابات -وهذا حقهم الدستوري- لكن المستغرب بالامر بأن هناك توجها من بعض الناخبين لعودة الكثير منهم وهم من كانوا أصناما بالمجلس لم نر أو نسمع لهم اي تشريع أو رقابة دستورية كسؤال للوزير الفلاني أو استجواب لآخر..!

فلا أعلم هل العيب بالمرشحين أم الناخبين؟ ولكن بالمنطق من يصل للمجلس وصل بأصوات الناخبين، فالعيب أولاً وأخيراً بالناخب الذي يعيد انتخاب من كان ضعيف الأداء ومخيبا للآمال وتدور حوله شبهات التنفيع وعقد الصفقات مع الحكومة.

وسؤالي ما المانع اذا تم تغيير المرشح لآخر قد يكون أداؤه ومواقفه بالمجلس أفضل من سلفه؟

ثم هنالك أمر مهم وارجو متابعته من قبل الناخبين وهي شعارات المرشحين ووعودهم الانتخابية يجب أن تسجل ويتم تذكير النائب بها لكي لا يتغير أداؤه ووعوده الانتخابية بعد وصوله للكرسي الاخضر وغدق الخيرات الحكومية عليه ما يؤدي لسلب «مخالب» النائب وجعله نائباً صورياً يكون أداء مجلس الأمة مثل أداء مجالس الشورى. ودمتم بحفظ الله.

