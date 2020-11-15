هل هو عرس أم مأتم ديموقراطي؟!

آراء

قال صديقي وهو يحاورني: ألا تشارك في الانتخابات؟ فلقد تمت تصفية افخاذ القبيلة، وخرج لنا مرشحنا، ولا بد من أن يكون لنا صوت يمثلنا، فمعاملاتنا لا تتم الا بعضو، وحقك لا يؤخذ، الا بالناخب الذي رشحته في دائرتك؟ وان ذهبت لفلان وعلان، قال لك: اذهب لمرشح قبيلتك، أنا لدي ربعي، اقضي حوائجهم، واجري في معاملاتهم، فهم من انتخبوني، وهم من انجحوني، ولهم علي حق، وعددهم كثير.

والسياسة فن الممكن لا فن المستحيل.

قلت له: هذا الصوت الواحد الذي مزقنا شر ممزق، وجعلنا شعوبا وقبائل وأفخاذاً لا للتعارف، انما للتخالف، والفرقة، والتناحر، وقطع صلات الرحم، بين اللحمة الواحدة والجرثومة الواحدة في مجتمع الاسرة الاجتماعية، وجعل ولاءنا، ليس للدولة ولا للقانون، انما للقبيلة والطائفة والمال السياسي، والعمل الفردي، والانانية الطاغية، التي تُؤثر الفرد على صالح المجتمع، يتنازعون امرهم بينهم، ويتقاتلون في الاسرة الواحدة من اجل كرسي زائف يحقق مآربهم الشخصية، فأرجعنا للوراء لسنين خلت، الى عصر حمية الجاهلية الجهلاء التي قال عنها رسول الله: «دعوها فإنها منتنة» وما ذلك الا بصناعة حكومية تريد وأد الديموقراطية المنقوصة أصلا، في مسرحية تسمى ديموقراطية وانتخاب، ولا هي ديموقراطية ولا أحزاب ولا برامج اصلاحية ولا انتخاب، ولا تشكل حكومة منتخبة، تخرج من رحم وارادة الشعب المستقل، الذي يمثل جميع طوائفه وشرائحه وأقلياته.

ولا أقول ذلك شططا، انما كيف يصدق أو يعقل؟ ان يكون لي اختيار صوت واحد؟ في دائرة تمثل عشرة مرشحين؟ الحق ان يكون لي عشرة اصوات واختيارات، وان يكون هناك أحزاب و«كوتا» تمثل أطياف المجتمع جميعهم، رجالاً ونساء وسنة وشيعة واقليات، عبر «كوتا» تمثل 15 عضواً، ولا تكون الا بتنوع تجبر ادخال القائمة بمرشحة واقليات، ولا تجعلها ضمن قبيلة واحدة، انما تنوع لي شرائح المجتمع الكويتي، تكون فيها ثلاثة أعضاء من كل قبيلة واقلية، و لا ننزوي لقبيلة ما، أو طائفة ما، أو نبيع صوتنا بمال سحت، انما يكون الاختيار للفكر والحزب الفكري الذي يمثلك لا للأشخاص ولا الى عالم الاشياء.

فالمفكر الفيلسوف مالك بن نبي يقول: هناك ثلاث عوالم، عالم الأفكار وعالم الأشخاص، وعالم الأشياء، ففي سابق نختار الشخص القوي الأمين، وكنا نطمح في التحول، من الارتباط بالبطل المخلص، الى الحزب الفكري المؤسسي، الذي لا يمت للشخص بصلة، فالأفكار هي من تجمع البشر، لا العرق او المذهب او الدين، انما لبرامج تنموية، وحلول جذرية للفساد المشرئب بنا، طوال سنين خلت، كما يحدث في الديموقراطيات المتقدمة، حيث الحزب يقدم كل دورة له مرشحاً يختاره.

اما فنحن فنعيش في عالم الأشياء، المصالح الذاتية، والوظائف الصورية، والمناصب الشخصية، والمنفعة الفردية. ونسمى ذلك ديموقراطية وعرساً؟!. انما هو مأتم وفرقة وعنصرية وولاء للقبيلة والطائفة!

ومن اجل اطفاء الحريق وانقاذ الغريق، يجب ان نقدم مشروع اصلاح وطنياً لتغيير الدستور وآليات الانتخاب، فالنصوص تغيير النفوس، وهؤلاء الذين تفرقوا طرائق قددا، عبر الصوت الواحد، حينما يشرع لهم كوتا وأحزاباً وبرنامج تشكل حكومة وطنية، وديموقراطية كاملة الاركان، لا منقوصة ولا مبتورة. عندها يبزغ نور اصلاح. عدا ذلك رجما بالغيب، وتوهان، وفساد وافساد، وتدمير لا تعمير للبلاد والعباد. ولكن اغلب من يؤمن بهذا الطرح، وهذا الاصلاح.. قليلون، وعنه الناس معرضون، والله يزع بالسلطان والقانون، أكثر من يزع بالقران، وهذا الوضع المتعوس.

ولكن هل ترضى السلطة بذلك؟بأن ينتزع الشعب كامل حقوقه؟ويمارس صلاحيته في ديموقراطية كاملة؟

هيهات.. هيهات!

