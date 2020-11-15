آراء

أثنيت في مقال سابق على مشاركة بعض جمعيات النفع العام لمجلس الوزراء بمتابعة سير الانتخابات النيابية لسنة 2020، وإن دل هذا الشيء إنما يدل على أهمية دور جمعيات النفع العام في الكويت بشكل عام وان كانت المشاركة بشكلها الحالي تعتبر قليلة مقارنة في الدور المناط بهذه الجمعيات، وفي هذا المقال سوف أتطرق إلى أهداف ومساهمات جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وما تملكه من قدرات أعضائها.

في البداية سوف أعرج على نشأتها، إن عام 1973 هو عام التأسيس لها، وكان بهدف تنمية الثقافة والخبرة ورفع المستوى المهني والأدبي في ميادين المحاسبة، وتفاعلت الجمعية منذ نشأتها مع المنظمات المهنية الإقليمية والدولية والأجهزة الرقابية والمؤسسات البحثية، وذلك عن طريق تبادل المعرفة ودعم القدرات الفنية و إجراء الدراسات وإعداد البحوث وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات، لأجل نشر الوعي والثقافة المالية والمحاسبية والرقابة المالية.

كما سعت الجمعية إلى تطبيق أهدافها ورؤيتها من خلال القيم التي تأسست عليها، وهي العمل بروح الفريق الواحد و احترام الفرد والتحلي بروح المسؤولية والامانة والعمل على رفع مكانة المحاسب المهنية والوظيفية، واطلاع افرادها بآخر التحديثات التي تطرأ على علم المحاسبة وتشجيعهم لتبادل المعلومات، كما أخذت زمام المبادرة بتفعيل دورها على جميع المستويات.

وقد انضم للجمعية أكثر من خمسة آلاف متخصص منذ تأسيسها، وتنوعت بأعضاء عاملين و منتسبين وشرفيين، علماً بأن الانضمام يكون ( اختيارياً) ينحصر في كل من حصل على درجة البكالوريوس فى التجارة أو من حصل على الشهادات المهنية والزمالة ذات الاختصاص، ويدل هذا العدد على امتلاك الجمعية للعديد من الكوادر التي تعتبر كنزاً في مجال المحاسبة والمراجعة.

واختلفت مجالات المتخصصين لديها فهناك المتخصص بمجال مراقبين الحسابات والدراسات والبحوث، علاوة على التدريب والتطوير والعديد من الانشطة الأخرى، كما أقامت الجمعية أكثر من مؤتمر خاص بالمهنة كان لها الدور الكبير في إثراء المهنة وتثقيف المعنيين وشهدت بعضها رعاية رسمية حكومية، وذهب دورها أيضاً إلى المساهمة بتأهيل طلبه الجامعات في سوق العمل المحاسبي، كما شاركت الجمعية في بعض اللجان المتخصصة الحكومية ولكن بقدر محدود.

إن تبني زيادة اشراك جمعيات النفع العام في مجالس الهيئات واللجان المتخصصة بالدولة سيؤتي ثماره الكبير بزيادة انتاجيتها، لذا أرى أن يكون هناك توجه من أعلى مستوى رسمي في الجهازين التنفيذي والتشريعي بالدولة لزيادة تمثيل ومشاركة جمعيات النفع العام، وهنا يبقى السؤال الأهم هل ستتم الاستفادة من هذا الكنز الوطني بنطاق أوسع؟!

