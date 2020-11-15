رأي استراتيجية التعليم عن بعد

آراء

يعتبر المعلمون الفرص التي يوفرها التعليم الالكتروني أكبر من العقبات التي من الممكن أن يواجهوها خلال التدريس بهذا النظام، حيث ان الترتيبات الخاصة بالتعليم الالكتروني تعمل على تحسين مهارات التدريس، وتتلخص استراتيجيات التعليم الالكتروني بما يلي: تحسين التخطيط والتنظيم ويتطلب التعليم الالكتروني وضعَ خططٍ جديدة، والتي تحتاج بعض الوقت لاعدادها، ولكن المحتوى الرئيسي لموضوع التعليم الالكتروني يظل ثابتاً بالرغم من هذه التعديلات، ويمكن التخطيط لمناهج التعليم الالكترونية من خلال أحد هذه المقترحات بالبدء بعملية التخطيط للمناهج الدراسية عن طريق دراسة نتائج الأبحاث الخاصة بهذا المجال، فهم وتحليل نقاط القوة والضعف في الأساليب المتبعة للتواصل مع الطلاب، مثل: الصوت، والصورة، والبيانات. التدرُب على تكنولوجيا التوصيل سواء كان الأمر للطلاب أو للمعلمين. التأكد من اعداد المواقع بالمعدات الخاصة بالتواصل والعمل، استعمال مهارات التدريس الفعال: ويُنصح بالتركيز على ترسيخ المهارات الموجودة أصلاً كي تكون أساساً لأي مهارات جديدة، تحسين التغذية الراجعة والتفاعل المتبادل: يمكن للمدرس أن يحدد الحاجات الفردية لكل طالب، ويسعى الى تحقيقها عن طريق استخدام التغذية الراجعة، والخطط الفعالة للتفاعل المتبادل، وهناك بعض الأمور التي يمكن اعتمادها من أجل تحسين التغذية الراجعة، ومنها: تشجيع الطلبة على التفكير التحليلي، عن طريق استخدام الأسئلة التحضيرية قبل بداية الدرس ومن الممكن اتباع هذه الاستراتيجيات التي تساعد على القيام بتلك الأمور: مساعدة الطلاب لاعطائهم شعوراً بالراحة تجاه تكنولوجيا التواصل، بالاضافة الى حل المشاكل التي قد تظهر خلال الوقت المخصص للحصول على المعلومات. تعزيز الوعي لدى الطلاب تجاه أنظمة الاتصالات الجديدة المستخدمة خلال الحصص الدراسية، من خلال توفير الوسائل الحديثة للاتصال، ما يجعل الطالب على اتصال بالموقع التعليمي بشكل دائم. دراسة الخلفيات الحضارية والاجتماعية للطلاب، ومعرفة خبرتهم وتجاربهم في التعليم الالكتروني وبالنسبة لفوائد التعليم الالكتروني لفئة صغار السن: للتعليم الالكتروني عدة فوائد لفئة الصغار في السِن، وهي كما يلي: تقديم التغذية الراجعة التي تمنع الفهم الخطأ. تقديم اختبارات التعليم الالكتروني بشكلٍ تامٍ وشامل، كما يجب أن تمتلك هذه الاختبارات معايير قياسية تناسب جميع الأطفال. التخفيف من النظام الروتيني لدى المعلمين، ما يساعدهم على تخصيص المزيد من الوقت لمساعدة الأطفال. التناسب والتماشي مع القدرات والكفاءات عند الطلاب؛ بحيث لا تشوش على الطفل البطيء بالتعلم، ولا تصيب الطفل المتفوق بالضجر. امتلاك برامج تُحافظ على نوعيتها وخاصيتها بثبات دون أن تتأثر بأي مصادر بشرية. تحفيز الطفل على الفضول والابداع. اما بالنسبة لفوائد التعليم الالكتروني لفئة الشباب ان للتعليم الالكتروني عدة فوائد لفئة الشباب، وهي كما يلي: امكانية التواصل مع المعلمين أو الطلاب الآخرين بكُل سهولة، وذلك بسبب تنوع وسائل الاتصال التي تتمثل في غُرف الحوار، أو البريد الالكتروني، أو مجالس النقاش. توفير الوقت للمُعلمين من أجل متابعة الطلاب والقيام بمهامهم. زيادة عدد الطلاب المُلتحقين بالشُعب الدراسية، مع حل مشكلة قلة الامكانيات المُتاحة وضيق القاعات الدراسية. زيادة فاعلية المعلمين. تعدد طُرق التعليم، ما يُسهِل على الطالب اختيار الطريقة المُناسبة في تلقي الدروس، ما يعمل على اختصار الوقت والجهد وزيادة الكفاءات في تحقيق الأهداف التعليمية. حصول الطالب على التغذية الراجعة بشكل مستمر، ما يسهِل معرفة التقدم الذي وصل اليه. توفير مصادر ثرية بالمعلومات للطلاب، يسهُل الوصول اليها خلال وقت بسيط. تخفيض تكاليف التعليم، بحيث يكون في متناول جميع أفراد المُجتمع وتقديم الخدمات المُساندة للطلاب، والتي تتمثل في التسجيل المُبكِر، وبناء الجداول الدراسية، وادارة الشُعب الدراسية. تعويض نقص الكوادر التدريبية في بعض قطاعات التعليم، وذلك عن طريق استخدام الفصول الافتراضية. توسيع المدارك لدى المعلِم والطالب، ويكون ذلك من خلال وجود روابط الكترونية لها علاقة بالاهتمامات النظرية، والعلمية، والترفيهية وتغيير البرامج والمناهج بسرعة كبيرة على شبكة الانترنت، بما يتبع مُتطلبات العصر أو الخطط التي تسير عليها الوزارة، ودون وجود أي تكاليف مرتفعة، تخطي العقبات التي تمنع وصول المواد العلمية للطلاب، سواء كانوا في أماكن نائية أو خارج حدود الدولة .

بقلم : فاطمة نواف العازمي

جامعة الكويت - كلية التربية

تدريس علوم للدكتور عبدالله الهاشم