جدة تعلن اليوم «أجمل جواد عربي»

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واصلت بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية فئة (ب) الحادية عشرة لجمال الجواد العربي 2020، منافستها أمس في يومها الثاني بمزرعة الصواري في جدة. وتنافست 140 رأساً من الخيل في 7 فئات من الخامسة أفراس أعمار 7 - 9 سنوات حتى الفئة التاسعة أمهار أعمار 3 سنوات وتأهل للنهائيات 14 جواداً. وستختتم البطولة فعاليتها اليوم بإقامة منافسات لـ 3 فئات بين 45 جواداً، بدايةً من الفئة العاشرة فحول أعمار 4 سنوات حتى الفئة الثانية عشرة فحول 10 سنوات ومافوق و6 نهائيات على النحو التالي: بطولة المهرات أعمار سنة وبطولة المهرات أعمار 2 - 3 سنوات وبطولة الأفراس بالإضافة إلى بطولة الأمهار أعمار سنة وبطولة الأمهار أعمار 2 - 3 سنوات وبطولة الفحول.(واس)