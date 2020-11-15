loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

جدة تعلن اليوم «أجمل جواد عربي»


واصلت بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية فئة (ب) الحادية عشرة لجمال الجواد العربي 2020، منافستها أمس في يومها الثاني بمزرعة الصواري في جدة. وتنافست 140 رأساً من الخيل في 7 فئات من الخامسة أفراس أعمار 7 - 9 سنوات حتى الفئة التاسعة أمهار أعمار 3 سنوات وتأهل للنهائيات 14 جواداً. وستختتم البطولة فعاليتها اليوم بإقامة منافسات لـ 3 فئات بين 45 جواداً، بدايةً من الفئة العاشرة فحول أعمار 4 سنوات حتى الفئة الثانية عشرة فحول 10 سنوات ومافوق و6 نهائيات على النحو التالي: بطولة المهرات أعمار سنة وبطولة المهرات أعمار 2 - 3 سنوات وبطولة الأفراس بالإضافة إلى بطولة الأمهار أعمار سنة وبطولة الأمهار أعمار 2 - 3 سنوات وبطولة الفحول.(واس)


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة