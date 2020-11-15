جولة في الدولة

الاخيرة

تهتم جريدة «النهار» بقضايا السياحة الداخلية والتراث، وتفرد لها صفحات عدد الأحد الخاص، وقد قمت بالأمس بجولة سريعة في قلب البلد، أو المنطقة المقابلة لبنك الكويت المركزي، وتوصلت لبعض الحقائق ومنها:

1- إن لدينا في الكويت تراثاً دينياً من مساجد وحسينيات يمتد عمر كثير منه لقرون من الزمن لم يتم تسليط الضوء عليه أو استخدامه كمعالم تراثية وسياحية، كما هو الحال في مصر وتركيا وسورية ودول المغرب العربي وغيرها.

2- خطأ دعاوى غزاة الكويت إبان حرب الجهراء (1920) ممن ادعوا ان سبب غزوهم ضعف الممارسة الدينية في الكويت، بينما يظهر الواقع كثافة أعداد المساجد والحسينيات، وأغلبها أنشئ بأموال الناس، ولم يكونوا مضطرين لذلك لولا تدينهم.

3- الخطأ الشنيع ما قاله أحد رجال الدين - رحمه الله من أنه عندما وصل إلى الكويت في الستينات من القرن الماضي لم يكن الإسلام مطبقاً فيها، وإنما كانت بعيدة كل البعد عن الإسلام (!) أي أنه هو من فتح الكويت وأدخل الاسلام لأهلها!

4- كم التسامح الكبير قائم في الكويت، فلم أجد مساجد السنة في جانب ومساجد الشيعة في جانب آخر، بل تجد مسجد السنة وقربه على بعد أمتار قليلة مسجد الشيعة، وجميعها مقامة وسط بيوت الكويتيين لا على أطراف المدينة، كما هو حال بعض الدول الأخرى!

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5- مقابل تلك الصفحة الناصعة لتواد وتحاب ووحدة أهل الكويت عبر التاريخ، أحزنني بحق أن أشاهد المتاريس والحواجز والنقاط التي تحرس المساجد والحسينيات الشيعية بعد جريمة مسجد الصادق الشنعاء، والتي نحمد الله أن من قام بها مجرم داعشي وافد وأن ردة فعل الحاكم والمحكوم عليها كانت تماماً عكس ما أراده التنظيم الإرهابي العميل الذي كان خلفها.

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آخر محطة: قد يكون إهمال ذلك التراث الديني الضارب جذوره عبر قرون من تاريخ الكويت، سببه أن هناك من يريد أن يشيع بأن الإسلام دخل للكويت مع وصول أحزابه وأتباعه قبل سنوات قليلة.

