التعليم عن بُعد.. ضغوط نفسية تمنع تطوير شخصية المراهقين

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«أصبحت الأيام طويلة وأنا وحيدة»، بهذه العبارة وصفت آية راجي «14 عاماً»، طالبة مدرسية، تجربتها مع التعليم عن بعد، الذي وضعتها في حالة من القلق وعدم القدرة على النوم بعدما باتت بعيدة عن الأصدقاء، بحسب ما نقلته عنها صحيفة «نيويورك تايمز».

وأثرت العزلة الاجتماعية، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، على الصحة العقلية للعديد من الطلاب الأميركيين، اذ ان المراهقين يعتمدون على صداقاتهم للحفاظ على الشعور بقيمة الذات والتحكم بالقلق والاكتئاب. وأظهرت دراسة حديثة اجريت على 3300 من طلاب المدارس الثانوية ان حوالى ثلثهم ابلغوا عن شعورهم بعدم السعادة او الاكتئاب في الأشهر الأخيرة، وأكثر من الربع قالوا انهم لا يشعرون بالارتباط بالمدرسين والزملاء مع هذا الواقع، على الرغم من انه قد يبدو امراً غريباً بالنسبة لجيل معتاد على التواصل مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورها، حذرت المجموعة الآباء والمعلمين من الانتباه الى المراهقين في حال ظهور سلوك عدواني شديد، او فقدان للوزن بشكل كبير، فضلاً عن التغيرات الجذرية في المزاج. واعتبرت المتحدثة باسم الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، الدكتورة برونر، ان «تطوير الاستقلالية والشخصية، يتم تدميره عندما يجلس الأطفال في المنازل مع والديهم».

وذكرت ان نسبة زيارات غرف الطوارئ للأطفال المتعلقة بالصحة العقلية زادت بشكل كبير خلال الوباء، ما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الآثار النفسية التي احدثها الاغلاق والتباعد الاجتماعي على الشباب.

