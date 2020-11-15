الأحد 15 نوفمبر 2020 ,30 ربيع الأول 1442
رقم العدد:
4141
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عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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مال وأعمال
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كنوزنا الثقافية طالتها يد الإهمال لسنوات طويلة.. فهل من منقذ؟
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