نور الغندور تتصدر «الترند»

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ظهرت الفنانة نور الغندور بإطلالة جديدة غيرت كثيراً من ملامحها لتكون على قائمة الأكثر تداولاً بين المتابعين.

وآثارت الغندور موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور التي نشرتها على حسابها على سناب شات حيث تغيرت ملامحها بشكل كبير كما مال لونها الى السمرة، إلى جانب صبغ شعرها باللون الأصفر.

ونالت نور بسبب هذا اللوك هجوماً واسعاً من جانب بعض المعلقين فيما رأى البعض أنها في اللوك الجديد جميلة كما هي عادتها.

وتشارك نور في مسلسل دفعة بيروت الذي يعرض حالياً عبر منصة شاهد وهو يضم مجموعة من نجوم التمثيل في الوطن العربي منها لبنان والكويت والسعودية وتم تصوير المسلسل في بيروت وهو من كتابة هبة مشاري حمادة وتحت اشراف المخرج علي العلي.

وتصدر دفعة بيروت قائمة الأكثر تداولاً، كما أنه تفوق على العديد من المسلسلات التي تعرض حالياً حيث يقدم دفعة من الجرأة الكبيرة في طرحه العديد من المشاكل التي تمس الشباب في فترة زمنية سابقة.

