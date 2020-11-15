طارق العلي لوزير الصحة: «ناطر ألو منكم علشان نجتمع بخصوص المسرح»

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يبدو ان الفنان طارق العلي قرر ان يتواصل مع وزير الصحة دكتور باسل الصباح ويبي حل لموضوع عدم اقرار المرحلة الخامسة وتأثيرها عليه وعلى كل متضرر ولذلك فضل ان يكون الكلام والعتاب مواجه.

لذلك بادر بومحمد كلامه لوزير الصحة وقال له: أحب أقولك ترى دور المسرح والتلفزيون والسينما مهم جداً لنشر التوعية الصحية من خلال اعمال مسرحية او درامية واعلانات توعوية وشفت الفقرات اللي كنا نقدمها لتوعية الناس من مخاطر لكورونا او اي شي يهم المجتمع فـتسكيرك لهذه الأنشطة انت تسكر جانباً اعلامياً وتوعوياً مهماً.

وقال ايضا اللي شار على معاليك بوضع المسرح في المرحلة الخامسة واستمرار تأجيله اسمحلي شورته غلط فهو يجهل دور المسرح في التوعية فهي تأتيه بشكل مباشر من غير حواجز فالفنان له جمهوره اللي يحبه ويعشقه ويثق بطرحه والدليل تأثيرهم بالسوشيل ميديا على محبينهم بكل القضايا.

واضاف ايضا: تأثير الفنان بالسوشيل ميديا على محبينه حتى بالاعلانات التجارية لما فنان يظهر باعلان ويروج لماركة معينة ترى متابعينه ومحبينه يشترونها على طول وحتى بأمور التبرعات الخيرية فأرجوك يادكتور باسل خصص من وقتك الثمين واستمع لنا ترى حنا ننفع مانضرك.

واسترسل قائلا: أخواني ادارة مكتب معالي وزير الصحة الدكتور باسل الصباح الكرام ارجو تجميع تغريداتي ووضعها على مكتب معاليه لأني اقدر حجم ضغط العمل على معاليه بحيث انه مو فاضي يدخل التويتر ويقرأ فهذا من صميم عملكم ولكم وللوزير كل التقدير وناطر ألو منكم علشان نجتمع بخصوص المسرح.

