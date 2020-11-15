ياسمين صبري.. إبداع بسحر اليوغا

إضاءات

جمال.. رشاقة.. أنوثة.. إبداع .. تألق.. نجومية.. والأهم أنها متصالحة مع نفسها تعرف أين ومتى تضع قدمها.. تسير نحو قمة التوهج بخطى واثقة.

إنها ياسمين صبري التي أصبحت واحدة من أهم نجمات جيلها وسط أنظار متابعيها من جميع أنحاء العالم العربي.

نجاح ياسمين وتألقها وسلامها النفسي والعقلي منبعه اليوغا تلك الرياضة التي تمارسها ياسمين بانتظام منذ 3 سنوات عندما تعلقت بها.. ولمست مدى التأثير السحري لهذه الرياضة الفسلفية العميقة عليها وعلى صفاء عقلها.. وسلامها النفسي.

تقول ياسمين اليوغا تمنحني الهدوء والصفاء.. تجعلني أطير واحلق في السماء وأنا أمشى على الأرض تمنحني قوة غير عادية ولا اعني القوة العضلية وإنما قوة الإرادة والفعل.

وتضيف اعشق اليوغا التي صارت جزءاً لا يتجزأ من برنامجي اليومي.. لا شيء ولا أحد يجعلني ابتعد عن ممارسة اليوغا لمدة ساعة يوميا.. فمعها اطرد همومي وأحزاني والطاقة السلبية التي قد اشعر بها.. وانتقل إلى حالة متفردة من السلام النفسي والهدوء والتفاؤل.. والطاقة الايجابية وتمنحني أيضاً القدرة على التحكم في انفعالاتي.. وفي نهاية اليوم تمنحني نوما هادئا عميقاً.

