أنغام تطلّ بألبوم من العيار الثقيل مع نخبة من الشعراء

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كعادتها «روتانا» تسعى دائما الى تحريك الساحة الغنائية ونثر السعادة والطرب حيث طرحت البوم «مزح» للفنانة انغام وهو الألبوم خليجي الشكل وسعودي الهوية ويمتاز بزخم كبير وحشد لأفضل الشعراء ومن النخبة في الخليج إلى جانب هذا الإبداع قام بصياغة الألحان لهذا الألبوم ملحنون مثل «سهم» و«صادق الشاعر» اللذين شكلا ذائقة المستمعين بقطع وجمل لحنية خاصة أخذت طابعاً مختلفاً من خلال إبداعاتهما وأعمالهما المميزة في الساحة الغنائية حاليا.

فمن حيث الكلمات يأتي الشاعر الكبير ومهندس الكلمة سمو الأمير بدر بن عبد المحسن الذي صاغ أغنية «مزح» من ألحان «صادق الشاعر» فيما قدّم الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد «5» أعمال وهي: «أناني»، «طاولة» من ألحان «صادق الشاعر» وثلاث أعمال أخرى وهي «ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه» من ألحان المبدع «سهم» أما الأعمال التي صاغها الشاعر الأمير سعود بن عبد الله «اسمك حبيبي» من ألحان صادق الشاعر، و«غريب» من ألحان «سهم» كما صاغ الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل أغنية «أدور» من ألحان «سهم».. فيما نظم تركي آل الشيخ أغنية «لايقين عليك» من ألحان «سهم» كذلك الشاعر «واحد» صاغ أغنية «لا تستغرب» من ألحان «سهم».

ثم تأتي الشاعرة الجادل في أغنية «ألف آسف» من ألحان «صادق الشاعر» كذلك يأتي الشاعر سعود البابطين الذي كتب أغنية «أبطي عليك» ألحان «سهم» والشاعر «قوس» في أغنية «هنا وهناك» ألحان «سهم»، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت أغنية «ظل وهجير» ألحان «صادق الشاعر» ويحتوي الألبوم على «15» عملاً تنوعت مابين الكلاسيكي والطرب العصري بأسلوب شبابي مفعم بالحب والرومانسية. وقد أعدّت شركة روتانا بدعم وتوجيهات سالم الهندي الرئيس التنفيذي خطة زمنية لطرح هذا الألبوم بشكل متناسق مع معطيات المتلقين وذلك عبر منافذ متبعة ذات خصوصية وحصرية تامة

