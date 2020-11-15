15فيديو كليب جديداً لأنغام على «روتانا خليجية»

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بالتزامن مع إطلاق المطربة أنغام ألبومها الخليجي الجديد «مزح» عرضت قناة «روتانا خليجية» 15 فيديو كليب لأغنيات الألبوم في عرض أول وحصري على شاشتها وتابع جمهور أنغام أحدث أغنيات ألبومها الجديد على مدار 90 دقيقة عبر «روتانا خليجية» تضمنت فيديو كليب لكل أغاني الألبوم في خطوة غير مسبوقة في عالم الغناء العربي.

وتعاونت الفنانة أنغام في ألبومها الخليجي الجديد «مزح» وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات مع باقة من أشهر الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في الخليج والعالم العربي ومنهم؛ الأمير بدر بن عبدالمحسن والأمير عبدالرحمن بن مساعد وتركي آل الشيخ والأمير سعود بن عبدالله وأيضًا الملحن سهم صاحب نصيب الأسد من أغنيات الألبوم.

