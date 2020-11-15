حليم والحب الحقيقي

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غيب الموت الفنان عبدالحليم حافظ.. لكنه أبداً لم يغب عن ذاكرة عشاق فنه وأغانيه في زمن الرومانسية الجميل.. أغنياته تعيش في وجدان أجيال.. عرفت الحب ولوعته والخصام ومرارته.. والبحر وقسوته من خلال كلماته وألحان أغانيه وصوته العذب. هذا الفنان الذي غنى للحب وعاشه عدة مرات كانت أشهرها مع الراحلة القديرة سعاد حسني، أما أعمق تجارب الحب من حياة حليم فكانت مع جي جي أو ليلي كما اسماها في مذكراته.. وهذه اللقطة النادرة للعندليب الراحل مع «جي جي» التي أحبها من أعماقه وحالت الظروف دون اقترانه بها.. فغنى وأبدع «في يوم.. في شهر.. في سنة.. تهدى الجراح وتنام.. وعمر جرحي أنا أطول من الأيام». الصورة تقترن بالكلمات التي كتبها حليم بنفسه وبخط يده في مقدمة مذكراته.