حمدي الكنيسي: والدي أول من اكتشف موهبتي.. وأمي امرأة ريفية بسيطة

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صوت مميز ارتبط في أذهان أجيال عديدة بالمعارك البطولية الوطنية وجه إعلامي حمل أعباء المهنة طيلة مشوار حياته تحدث عن موهبته كبار أدباء مصر وطالب الرئيس المصري الراحل السادات بترقيته بعد حرب أكتوبر .

أثرت نشأته الريفية في حبه للجمال والأدب تقلد مناصب عديدة، فقد عين مذيعا (قارئ نشرة) بالبرنامج العام في عام 1963، شارك في إنشاء مراقبة البرامج الثقافية والخاصة عام 1966.انتقل لإذاعة صوت العرب (مراقبا للبرامج الثقافية)عام 197 مديراً عاماً لإذاعة الشباب والرياضة عام 1988.

رئيسا لشبكة صوت العرب بدرجة وكيل وزارة عام 1992.

رئيسا لمجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون من فبراير 1988وحتى عام 2001 بجانب منصبه. خبيراً دولياً في الإعلام لدى اليونسكو من عام 1975 وحتى عام 1977. مستشاراً إعلامياً لمصر في لندن ونيودلهي من عام 1980 وحتى عام1984 رئيس تحرير أول مسموعة أصدرتها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات في ديسمبر 1995. أمينا عاما لمهرجان الإذاعة والتلفزيون في جميع دوراته. أمينا عاما لمهرجان الأغنية العربية السادس. عضوا في اللجنة العليا للمهرجان الدولي للأغنية ورئيسا للجنة الإعلامية للمهرجان. عن النشأة والأسرة والزوجة والبنات والمراحل المهمة في حياة الإعلامي والإذاعي المصري الكبير حمدي الكنيسي دار الحوار التالي:

نشأت في قرية (شبرا النملة) بمحافظه الغربية طنطا حدثنا عن النشأة وكيف أثرت البيئة الريفية على موهبتك وعملك؟

قريتي كانت قرية مشهورة بالحدائق الكبيرة منزلنا كان ملحق به حديقة كبيرة إلى جانب الحقول والمساحات الخضراء التي كانت تحيط بمنزلنا, كانت أجواء تعطي هدوءاً للنفس وصفاء، نشأت في أسرة مهتمة جدا بالثقافة والقراءة فوالدي كان من رجال التربية والتعليم وأنا من صغري كنت اعشق القراءة.

بدأت في محاولات لكتابة القصة وأنا في سن 11سنة .عرضت ما كتبت على شقيقي الذي يكبرني بعشر سنوات وكان يدرس بكلية دار العلوم فلم يهتم بقصتي وقررت أن اخذ رأي والدي.

والدي كان من الآباء الذين من الصعب الاقتراب منهم حازم وصارم، وكان من عادته اليومية أن يجلس ليقرأ عصرا في حديقة منزلنا وبجانبه كنكة القهوة وممنوع الاقتراب منه، أتذكر يومها أني وقفت بين الحديقة والمنزل على مسافة منه وعندما سألني عن سبب وجودي قدمت له قصتي الأولى كي آخذ رأيه فيها، وفاجأني بأنه أخذها مني وقرأها وقال لي أنها مكتوبة بشكل جيد وشجعني على الاستمرار.

وقدم لي بعض المجلات التي كان يحتفظ بها في مجلدات في مكتبة منزلنا لقراءتها كان حريص على شراء مجله قديمة اسمها رسالة وكان يصنع منها مجلدات وهي من أشهر المجلات الأدبية وقتها أيضا مكتبتنا كانت عامرة بكتب كبار الكتاب والروائيين والنقاد أمثال إحسان عبد القدوس و يوسف السباعي ونجيب محفوظ وغيرهم كثير.. والدي له الفضل الأعظم في اكتشاف موهبتي الأدبية.

وماذا عن دور الأم في حياتك؟

الوالدة كانت سيدة بسيطة جدا شأنها شأن الكثير من النساء الريفيات في ذلك الوقت، كانت تتميز بحنية وطيبة فطرية ولا انسى انها كانت حنونة جدا على الحيوانات فكانت تهتم بكلبة صغيرة موجودة دائما معنا في المنزل، حتى بعد أن كبرت وسافرت لأتولى عملي كمستشار إعلامي في انكلترا في احد الأجازات عدت لها فوجدتها صافحتني سريعا ودخلت لتضع طعاماً للكلبة وعندما عاتبتها قالت لي هذه الكلبة لديها وفاء غير موجود في البشر ويكفى أنها لن تذهب يوما لانكلترا للعمل.. هي باختصار كانت أم بسيطة حنونة.

كيف دخلت الإذاعة؟

كانت هدفي الأساسي ومع سبق الإصرار فأنا خريج كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية ومنذ أن كنت في المدرسة وأنا أقدم الإذاعة المدرسية.. كانت حلما وبعد التخرج انتظرت حتى إعلان مسابقة المذيعين تقدمت في مسابقه الإذاعة وكان المتقدمون عددهم 8000 هذه الفترة كان في الستينيات وكانت فترة أيام الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن هناك أي مجال للواسطة والمحسوبية أو المجاملات كانت المهنية هي المعيار الأوحد خضت امتحانات عديدة وصعبة ومتنوعة حتى وصلت التصفيات إلى 6 فقط، وبعد نجاحي وحصولي على المركز الأول في التصفيات أصبحت مذيعا في البرنامج العام وتم اختياري مذيع في قسم التنفيذ.. قراءة نشرة الأخبار وتقديم الفقرات على الهواء وأيامها كان مذيع التنفيذ هو مذيع سوبر لكن لم يكن له أن يقدم برامج.

ما ذكرياتك لأول يوم عمل في الإذاعة؟

كنت اعتقد أن بتعيني في الإذاعة سأكون أمام الميكرفون ثاني يوم لكن اكتشفت أن هناك فتره طويلة من التدريب امتدت لما يقرب من عام ونصف وتولى تدريبي كل من احمد فراج واميمة عبد العزيز.. وأول ما تقرر خروجي للهواء كان يرافقني المذيع الكبير أحمد فراج كان تقليداً أن يكون البرنامج مذيع شاب مع آخر محترف وكانت أول جملة لي على الهواء مباشرة هي تقديمي لنشيد الله أكبر وكان مقصود من أحمد فراج، ولم يمر عام ونصف وتمردت على كوني مذيعا للتنفيذ نظرا لطموحي الكبير ورغبتي في تقديم البرامج فقدمت بعد ذلك برامج أقلام جديدة للأدباء الشبان وبرنامج اسمه دنيا الفنون بعدها انتقلت لصوت العرب وتوليت مدير البرامج الثقافية ثم رئيس إذاعة الشباب والرياضة وبعدها رئيس الإذاعة و رئيس مجلس أداره مجلة الإذاعة والتلفزيون وأمين عام مهرجان للإذاعة والتلفزيون وأعطيت هذه المواقع الإدارية الكثير من الجهد والوقت وهذا اثر على كتابتي للقصة .. فكتابة القصة تحتاج لصفاء الذهن وحضور الفكرة لدرجة أن الكاتب الكبير الدكتور يوسف إدريس قابلني مرة صدفة في ماسبيرو وقالي لى :أنت فرحان بالكلام اللي بيطير في الهواء فين اللي كنا متوقعين انه هيبقى برنارد شو مصر.

من الشخصيات التي أثرت في حياتك المهنية؟

يوسف إدريس كان من الشخصيات التي اعشقها الكاتب الكبير أنيس منصور كان يأخذ منى القصص لينشرها، الكاتب الكبير نجيب محفوظ تأثرت به كثيرا وكنت دائما الحضور في ندواته في مقهى ريش بوسط القاهرة والأديب الكبير يوسف السباعي الذي أشاد بي في احد الحوارات التلفزيونية وقال إنني امتداد لموهبته ومسيرته.

أما بالنسبة للإذاعة فأحمد فراج وجلال معوض واحمد سعيد رئيس صوت العرب وأمين بسيوني والشاعر فا روق شوشة.

ننتقل لمرحلة أخرى وهي عملك مراسلاً حربياً في فترة مهمة من عمر الوطن ما هي ذكرياتك عن هذه الفترة؟

بدأت عملي كمراسل حربي خلال حرب الاستنزاف بعد صدمه نكسة يونيو 67 التي تركت أثارا سيئة على كل جيلنا وخاصة شباب الأدباء ومع بداية حرب الاستنزاف اصطحبت قلمي وجهاز الإذاعة لأجراء المقابلات مع المقاتلين الأبطال على ارض المعركة وكان يرافقنني الراحل الأديب جمال الغيطاني.. كنت شاهدا على كثير من البطولات وكان لدى برنامجين في إذاعتين رئيسيتين يتم بثهما في يوم واحد كان يذاع برنامج صوت المعركة على البرنامج العام ويوميات مراسل حربي على إذاعة صوت العرب

وقمت بتأليف ثلاث كتب عن حرب أكتوبر وهي (اليوم السابع) يوميات مذيع في جبهة القتال وكتاب الطوفان في 600 صفحة، حتى أن المشير الجمصي وكان وزيرا للدفاع وقتها قال لي كيف حصلت على المعلومات الموجودة في الكتاب واخبرني انه نصح القيادات الكبيرة في الجيش بقراءة كتابي.. بعد 25 سنة من انتصار أكتوبر وبعد ما حاولت إسرائيل أن تقلل من حرب أكتوبر أصدرت كتاب (الحرب طريق السلام)

كان هناك لقاء مباشر بينك وبين الرئيس السادات حدثنا عنه؟

كان اللقاء في الإسكندرية حيث دار حديث بيننا عن البرنامجين وكيف كان لهما تأثير كبير، واخبرني انه غير موعد تناوله لطعام الغذاء كي يستمع لبرنامجي (صوت المعركة) الذي كان يذاع في الثانية وعشر دقائق... كان السادات رجلا حكيما ذكيا وأتذكر أني خلال اللقاء قاطعته عدة مرات لأني كنت شابا يشتد بي الحماس لكنه كان ذكياً جدا وصبوراً أيضا قد أرسل لي وزير الإعلام جمال العطيفي من أجل ترقيتي بعد أن هاتفه الرئيس السادات وسأله هل تم تكريمي أم لا لأن إسرائيل بعد الحرب أنشأت لجنة اسمها (أجرانات)، هذه اللجنة كانت تدرس أسباب هزيمة إسرائيل في الحرب وكان من بين محاور اللجنة دراسة أسباب انتشار البرنامج المصري صوت المعركة بين الإسرائيليين الذين يعرفون اللغة العربية والفلسطينيين وهذا الكلام وصل للرئيس السادات وقد اتصل بالدكتور جمال العطيفي وطالب بسرعة تكريمي قائلا له (برنامج حمدي الكنيسي قلب دماغ إسرائيل).

وأرسل لي الوزير وقال انه سوف يقوم بترقيتي ترقية استثنائية من الدرجة السادسة للرابعة لكنى رفضت قائلا له: عندما قررت أن أكون مراسلاً حربياً كنت أخاطر بحياتي من أجل الوطنية ولم أكن انتظر أي مقابل فقد تعرضت للموت عده مرات ورأيت كثير من الجنود وهم يستشهدون ويضحون بأرواحهم ودمائهم لم أكن أريد تكريماً شخصياً وطالبت بوجود نقابة للإعلاميين لكن الفكرة لم تكتمل بسبب خروج الوزير من الوزارة.

حدثتنا عن الزوجة والأسرة والأبناء؟

زوجتي رحمة الله عليها كانت زوجة رائعة مثالية في كل شيء هي خريجة آداب فرنساوي من أسرة مرموقة.

كانت سيده مثقفة جدا وكانت تراجع وتقرأ مقالاتي قبل أن أرسلها للجرائد تفرغت لتربية بناتي ورفضت الوظيفة لدينا ثلاث بنات ورثن عنها كل الصفات المثالية كانت ترفض المجاملات أو أن تحصل على أي ميزة خاصة كان لديها الكثير من القيم الجميلة.

بناتي هن مها وعبير ولبنى مها تعمل في قناة المعلومات في ماسبيرو ولم أتدخل إطلاقا في تعيينها هي دخلت عن طريق مسابقة.

لبنى خريجة قسم اللغة الانكليزية وحاصلة على الدكتوراه وتعمل بالجامعة أما عبير فهي مهندسة معمارية و فنانة تشكيلية.

كيف ترى إنجاب البنات وأنت أب لثلاث منهن؟

البنات هن الجنة فانا محظوظ بإنجابي للبنات لدى كل الحنية والاهتمام منهن وعلى الرغم من سكنهن في مناطق متفرقة وبعيدة عنى إلا أنه لا يمر يوم دون أن الاطمئنان على أبنتي عبير تسكن معي ولديها أبناء لكنها تعطيني من الحب والاهتمام الكثير حتى انه بعد موت والدتهن هن من صبرني على فراقها وقامت عبير بتغيير كثير من أثاث البيت والديكور حتى لا أشعر بالحزن.. الحياة معهن جنة على الأرض .

لجنة «إجرانات» وأسباب الهزيمة

إسرائيل بعد الحرب أنشأت لجنة اسمها (أجرانات)، هذه اللجنة كانت تدرس أسباب هزيمة إسرائيل في الحرب وكان من بين محاور اللجنة دراسة أسباب انتشار البرنامج المصري صوت المعركة بين الإسرائيليين الذين يعرفون اللغة العربية والفلسطينيون وهذا الكلام وصل للرئيس السادات وقد اتصل بالدكتور جمال العطيفي وطالب بسرعة تكريمي قائلا له (برنامج حمدي الكنيسي قلب دماغ إسرائيل).

أول جملة على الهواء مباشرة

كنت اعتقد أن بتعيني في الإذاعة سأكون أمام الميكرفون ثاني يوم لكن اكتشفت أن هناك فترة طويلة من التدريب امتدت لما يقرب من عام ونصف العام وتولى تدريبي كل من احمد فراج واميمة عبد العزيز..وأول ما تقرر خروجي للهواء كان يرافقني المذيع الكبير أحمد فراج كان تقليد أن يكون البرنامج مذيع شاب مع أخر محترف وكانت أول جملة لي على الهواء مباشرة هي تقديمي لنشيد الله أكبر.

الحياة معهن جنة على الأرض

البنات هن الجنة فأنا محظوظ بإنجابي للبنات وألقى كل الحنية والاهتمام منهن وعلى الرغم من سكنهن في مناطق متفرقة وبعيدة عنى إلا أنه لا يمر يوم دون أن الاطمئنان على أبنتي عبير تسكن معي ولديها أبناء لكنها تعطيني من الحب والاهتمام الكثير حتى انه بعد موت والدتهن هن من صبرني على فراقها.. الحياة معهن جنة على الأرض