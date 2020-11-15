محمد شعيب.. «ثعلب» قسا عليه الزمن

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تبقى العلاقة ما بين اللاعب والمدرب من العوامل الاساسية لنجاح الفريق ومتى ما وجد اللاعب الاهتمام والدعم من قبل المدرب مع العمل على كيفية توظيف امكانياته حينها سيكون العطاء مثاليا الا ان في كثير من المواقف يحدث سوء فهم او امر ما بين الطرفين يكون في نهايته القضاء على اللاعب خصوصا عندما يكون المدرب ذا شخصية او شهرته ذائعة.

وهناك الكثير من اللاعبين واجهوا مثل هذا الامر ويبقى نجم نادي الكويت والمنتخب الوطني السابق محمد شعيب ابرز من عانى من غضب او تحفظ المدرب عليه حيث وقعت له حادثة مع البرازيلي ماريو زاغالو الذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني في منتصف السبعينيات عندما تعاقد معه الاتحاد خلفا لليوغسلافي بروشيتش فكانت اول مهام زاغالو خوض خليجي 4 في قطر 1976.

وتعد المدرسة البرازيلية تجربة حديثة بالنسبة للمنتخب الوطني،كما ان زاغالو يعتبر اسما مميزا آنذاك بكونه قاد المنتخب البرازيلي للفوز في مونديال 1970 وبذلك ان الاتحاد بتعاقده معه يكون قد حقق سابقة تاريخية غير فيما بعد الكثير من خارطة الكرة الكويتية او الخليجية ومن ثم كانت سمعته وشخصيته حاضرة في التعامل مع اللاعبين واستطاع ان يعمل على تطوير مهارات الكثير من اللاعبين وعرف كيفية غرس النهج البرازيلي في عقول اللاعبين.

وبالرغم من نجاحه وتحديدا في محافظته على لقب خليجي 4.

وفي ظل شراسة المنافسة بعد مشاركة المنتخب العراقي للمرة الأولى بالبطولة والكل كان يمتدحه ويثني على العمل الذي صنعه مع الازرق الا انه في الجانب الآخر كان النجم محمد شعيب يقدم ضحية في أوج الفرحة فلم تتسن له المشاركة في البطولة بكونه يعاني من اصابة منعته من المشاركة في اولى المباريات ولم يجهز الا في آخر مباراتين امام العراق 2-2 والفاصلة 4-2، وابقى عليه في مقاعد الاحتياط وهذه آخر علاقة له مع المنتخب حيث تم تجاهله من جانب المدرب زاغالو بعدما تحفظ عليه عندما طلب منه المشاركة في وقت متأخر في احدى المباريات التجريبية ضد فريق اسباني وحينها المنتخب خاسر 0 -4 لكنه رفض اللعب بداعي انه يشعر بألم بأحد اسنانه ووقتها كانت تنتظر الازرق مشاركة في كأس آسيا في طهران 1976 وبعدها استبعد عن المنتخب نهائياً. وان كان تصرف محمد شعيب لم يرق للمدرب زاغالو خصوصاً انه ذو شخصية قوية ويرفض مثل هذه التصرفات ومع ان شعيب حينها اعترف بارتكابه مثل الخطأ غير المقصود وكان عليه ان ينفذ ما يطلبه منه المدرب وعادة مثل هذ المواقف تجعل اليأس يتغلغل في نفس اللاعب وقد تنهي مسيرته.

لكن الثعلب محمد شعيب مثلما كان يطلق عليه هذا اللقب لم تتوقف ابداعاته التي بدأت منذ وطأت قدماه ملاعب نادي الكويت 1965 بعدما كانت بدايته في مدرسة الخليل بن احمد المتوسطة مما دفع بمسؤولي نادي الكويت الى الحصول على توقيعه للعب ضمن صفوف الابيض، ووقتها سعى المدرب اليوغسلافي تاديتش الى ضمه للفريق الاول ومنحه فرصة المشاركة الاولى ضد كاظمة انتهت لصالح الابيض 2 -1 في موسم 67-68، وبعدها اخذ بفرض نفسه كنجم قادم بالرغم من ان صفوف الكويت كانت تضم عددا من اللاعبين الكبار امثال احمد النجدي وابراهيم وخالد الخشرم ومحمد سلطان واحمد الطرابلسي وابراهيم دريهم وغيرهم.

وساهم شعيب في احراز لقب دوري موسم 72-73 كأول بطولة يحققها مع النادي وهذا التألق منحه بطاقة المرور لصفوف المنتخب الذي شارك في خليجي 2 عام 1972 بالرياض وسجل هدفين ضد المنتخب القطري 5-0 واستمر باظهار قدراته المميزة في خليجي 3 في الكويت 1974 حيث كان حضوره لافتا في المباراة الختامية امام السعودية 4 - 0 من خلال لمساته الذكية التي كان يتميز بها عن غيره بعد ان قدم كرتين لفتحي كميل سجل منهما الهدف الاول والرابع، كما انه سجل هدفا في مرمى الامارات في تلك البطولة.

وظل يواصل تألقه مع الابيض ليحصد العديد من البطولات ومنها الثلاثية التاريخية (الدوري وكأس الأمير والدوري المشترك) عام 1976، ولم تعيقه الاصابة التي لحقت به في مفصل القدم رغم انها سببت له قلقا مستمرا وما زال حتى هذا الوقت يشكو من آثارها. ومن الصدف التي تخللت مشوار الثعلب محمد شعيب ان اول اهدافه سجلها بمرمى القادسية 3-3 وآخر هدف له كان ايضا في شباك القادسية بموسم 82-83 عندما سدد كرة صاروخية سكنت المقص الايمن لسند سيحان وانتهت 3-0 لصالح الكويت. ومحمد شعيب من اسرة رياضية فشقيقه علي شعيب لاعب كرة الطائرة وعبدالسلام شعيب لاعب كرة السلة والمرحوم عبدالله شعيب لاعب كرة اليد وجميعهم مثلوا نادي الكويت وكانوا مميزين كل في مجاله الرياضي فعندما تذكر المبدعين عليك ان تشير الى ابناء شعيب على الفور بالاضافة لتميزهم بالاخلاق العالية والروح القتالية. والثعلب محمد شعيب وما كان يسطره من عطاءات وابداعات راقية لا يمكن ان يتم تجاهلها فهو يبقى نجما قد قست عليه عقلية المدربين وكيفية تعاطيهم مع تصرف قد يكون عابرا في الوقت الراهن ويتم غض النظر عنه، لكن محمد شعيب كان ضحية لهذه النوعية من المدربين الذين يتسمون بالقسوة لدرجة المبالغة مما ادى بالاداريين حينها الى الانصياع لاوامره بكون ان عقلية الاداري تختلف من زمان لآخر، واقل ما يمكن ان نصف به محمد شعيب انه سبق زمانه وتفوق على اقرانه لكن لم يجد الانصاف ممن بيدهم القرار.

أفضل صانع لعب مع فاروق وحمد

كان يعتبره العديد من المراقبين والمتابعين في حقبة السبعينيات من أفضل صناع اللعب نظرا لتمتعه بالصفات المهارية والذكاء بالملعب مما جعل مدرب المنتخب انذاك ان يوليه اهتماما بالغا من خلال منحه فرصة المشاركة سواء مع المنتخب الوطني او العسكري ولقد كان الثعلب محمد شعيب مع المرحوم فاروق ابراهيم وحمد بوحمد من ابرز ما انجبتهم الملاعب في تلك الحقبة كصناع للعب وهذا ما كان يتجلى في لقاءات القادسية والكويت في فترة السبعينيات عندما كانا الفريقان يتنافسان على البطولات فدائما بصماتهم تكون حاضرة بجانب زملائهم الآخرين في كلا الفريقين.

أثرالإصابات ما زال قائماً

عانى محمد شعيب كثيراً من الاصابة خلال مشواره الكروي حيث تعرض لعدة اصابات، الا ان الاصابة التي تعرض لها في مفصل القدم كانت الاشد صعوبة وعانى منها كثيراً، فقد اجرى اكثر من عملية جراحية في تشيكوسلوفاكيا انذاك وفي لندن لكن مابين فترة وأخرى تعاوده لانه كان متسرعا بالعودة لممارسة اللعبة ومازال حتى هذا الوقت يشكو من آثارها.

اللعب للقادسية والعربي

نظراً لتميزه في بداية مشواره الكروي تمت الاستعانه به للعب مع صفوف تفاهم القادسية والكويت ضد الهلال السوداني في عام 1974 وانتهت بنتيجة 4-0 وسجل منها3 اهداف واخر لزميله محمدسلطان.وكما لعب مع العربي ضد لاتسيو الايطالي وانتهت لصالح الاخضر 1-0 احرزه ابراهيم دريهم من ضربة جزاء الذي تمت الاستعانة به هو الآخر مع الفارس الاسمر فتحي كميل.

كأس الأمير...آخر البطولات

ساهم النجم محمد شعيب باحراز عدة بطولات مع الابيض وكانت آخر بطولة حققها مع الابيض كأس الأمير في موسم 1979 – 1980 بعد التغلب على كاظمة في المباراة النهائية 3 -2 سجل الاهداف للكويت محمد عبدالله وجبار عبدالقدوس وعادل عباس وقد خطف هدف الحسم من قذيفة من خارج منطقة الجزاء.

الاعتزال أمام الزمالك

ودع محمد شعيب الملاعب امام نادي الزمالك المصري في عام1987 واستطاع الكويت ان يفوز بهدف عن طريق صلاح الحساوي، وشارك في المباراة النجمان فيصل الدخيل وعبدالله بلوشي.

جناح أيمن

عمد المدرب اليوغسلافي بروشيتش على تجربة محمد شعيب كجناح ايمن عندما اشركه في المباراتين الوديتين امام المغرب ورومانيا قبل انطلاقة خليجي3 عام 1974 الا انه اقتنع بالنهاية الابقاء عليه في خط الوسط ليظهر شعيب تألقه تحديداً في الختام امام السعودية.