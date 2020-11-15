كوميديا الانتخابات السوداء

وطن النهار

التطمش او الطماشة حالة من التعجب والفرجة يترقبها المجتمع الكويتي دائما في يومياتهم الخاصة والعامة، وفي المواسم الانتخابية والبرلمانية الحافلة بالاحداث المثيرة والعجيبة والمضحكة. وقد اعتاد المواطنون على انتظار ظاهرة خطف الاضواء والشطحات من المرشحين السابقين محمد الحفيتي ووليد الناصر وعيسى حجي موسى.

ولما كان من تداعيات فيروس كورونا على المشهد الانتخابي في 2020 ان غيبت منصة المرشحين التي يترقبها الجمهور الكويتي والخليجي في كل انتخابات لمعرفة توجهات المرشحين والقضايا المطروحة والمفارقات والمشاهد المضحكة. اصبح الملاذ في حسابات المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، وصار من أبرز المنصات المثيرة حسابات مرشح الدائرة الرابعة فهد جهيم المطيري المشهور بلقب «ابو جهيم».

ويقول حمد السعيدان صاحب الموسوعة الكويتية المختصرة عن مفردة «طماشة» في العامية الكويتية انها تعني العجائب، والتعجب، والفرجة.

اما «ابو جهيم» فهو حالة استثنائية عن الظاهرة الدارجة مع كل انتخابات، اذ تستمد هذه الشخصية ألمعيتها من عناصر عدة كالمفاجأة وسرعة البديهة والمخزون الثقافي والتاريخي والفني والثروة اللغوية والمفردات ذات الوقع القوي على اذهان المتابعين.

ولعل ابرز العناصر في شخصية ابو جهيم هو الكوميديا السوداء المعروفة بأحد انواع الكوميديا والهجاء في التعاطي مع الخطوط الحمراء بشكل فكاهي او ساخر مع الاحتفاظ بجانب من الجدية والصدق والصراحة. فقد لاح نجم ابو جهيم أخيراً في استقطاب عدد من قنوات التلفزيون الخاصة في الكويت والخليج لاجراء مقابلات معه، ومع كل سؤال محرج كانت سرعة بديهة وصراحته ابو جهيم مقدمة على الحرج المتوقع لدى المشاهدين والمذيعين.

وعرفت شخصية ابو جهيم بالقدرة على تناول الاسقاطات الاجتماعية والسياسية، والعفوية والشعبية والبساطة والزهد والصدق والصراحة، ومهاجمة الخصوم وعشق المجادلة وتوجيه النقد اللاذع بروح من الفكاهة، اذ يمتلك حسا في اختيار ابرز الموضوعات والمثار في الساحة، ومهاجمة العادات والتقاليد وكسرها.

الوجه الاخر السياسي لشخصية ابو جهيم بدأ باستدراج المتابعين له في الآونة الاخيرة وتناول مقاطعه وتغريداته، كاستعارة عن حالة النقد والسخط الشعبي من الاوضاع العامة وسوء التدبر من قبل القائمين على رسم السياسات العامة من حكومة وبرلمان، فبدأ متابعوه بالازدياد واخذت مقاطعه وتدويناته بالرواج بشكل اوسع.

المناكفات مع النواب والوزراء صورة من الصور التي يعشقها جمهور وسائل الاعلام في الكويت كحال معظم الافراد بالانجذاب والتأثر بالاثارة والاكشن والمساجلات بين اصحاب السلطة والمال والشهرة.

ويقول المدون الكويتي فرناس ان طماشة مفردة ذات اصل هندي-اوردي، ومازالت تستخدم في غرب الهند وباكستان، وقد اتت مع تجار الكويت والبحرين اثناء تعاملاتهم مع الهند. ويقال فلان طماشة اي خفيف الظل او يقوم بتصرفات هزلية او مثيرة انما غير جدية، والموقف او المشهد او الحاصل طماشة أي هزلي غير جدي، وتقال بصيغة الامر تعال «تطمش» اي تفرج واضحك.

ومن شدة انتشار المفردة فقد شهدت الساحة الفنية في عام 1981 انتاج المسرحية الكويتية طماشة، وهي التي تضمنت اغنية «الفيل كبر يا ناس» ذائعة الصيت، وما زال المجتمع الكويتي يحفل باسقاطاتها السياسية، وقد قيل ان هذه الاغنية اطلقت انذاراً مبكراً عن خطورة خلل التركيبة السكانية وتداعياتها من سطوة الجاليات الوافدة على المناصب والفرص في الكويت خاصة او الخليج عموما وتوزيع الفرص للمحسوبين عليهم واستيطانها، واستعلائهم على المواطنين، فضلا عن تشكيل هذه الحالة لهواجس امنية وسياسية، والتعجب من فرجة اصحاب القرار على هذه المشكلة العامة.

ومازالت الاغنية والمسرحية رائجة كما هي قضية نفوذ الجاليات صاخبة في الساحة الكويتية والخليجية وتداعياتها حاضرة الى يومنا الحالي.

ويبقى السؤال المهم عند الناس حالياً: هل سيتحقق حلم «ابوجهيم» بالفوز بالانتخابات وحضور جلسة مجلس الأمة الأولى بسيارته الـ «فورد»؟!

