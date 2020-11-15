10 % من حراس الرئاسة «مصابون أو محجورون»

عربيات ودوليات

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ان اكثر من 133 فردا في الخدمة السرية مصابون بفيروس كورونا المستجد، او في الحجر الصحي بعد حملات الرئيس دونالد ترامب الانتخابية وهم المكلفون بحراسة الرئيس الحالي والرئيس المنتخب جو بايدن، والبيت الأبيض. وأوضحت الصحيفة ان تفشي الفيروس في صفوف افراد الخدمة السرية حصل بعد ان سافر العديد منهم لحراسة ترامب خلال التجمعات الانتخابية والتي كان معظم المسؤولين والحاضرين فيها لا يرتدون الأقنعة الواقية من الجائحة وذكرت «واشنطن بوست» ان قرابة 10 % من طاقم الخدمة السرية توقف عن العمل بسبب الجائحة.

