«نتيجة ساحقة» لبايدن.. وترامب يلمِّح إلى الرحيل

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واشنطن- الوكالات: ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الاولى الى انه قد لا يكون رئيساً للولايات المتحدة بعد يناير المقبل فيما حقق الرئيس الاميركي المنتخب جو بادين ما تعببر «نتيجة ساحقة» بفوز بولايتين جديدتين وسعتا الفارق بينه وبين ترامب الى درجة لايمكن تداركها.

وبدا ترامب هادئاً عندما ادلى ببيان حول فيروس كورونا قال فيه ان «حكومته لن تفرض اغلاقاً على الشعب الأميركي لكنه اضاف انه لا يعرف اي ادارة ستكون في المستقبل، وأن الوقت كفيل ليخبرنا»، وكأنه قد اقر بشكل غير مباشر بامكانية انتقال الادارة الأميركية لبايدن في الفترة المقبلة. وفي حديثه عن الاستجابة لفيروس كورونا قال ترامب «هذه الادارة لن تقوم باغلاق... مهما حدث في المستقبل - من يعرف اي ادارة ستكون موجودة حينها، اعتقد ان الوقت كفيل ليخبرنا، لكن يمكنني اخباركم ان هذه الادارة لن تفرض الى الاغلاق». ولكنه لم يعترف صراحةً بفوز جو بايدن بالانتخابات ولم يرد على اي اسئلة من الصحافيين.

وكانت تعليقاته خارج البيت الأبيض بشأن الانتخابات، هي الأولى له على صعيد علني منذ اعلان فوز جو بايدن ومع احتساب الأصوات المتبقية، اعلنت وسائل اعلام اميركية فوز جو بايدن بولاية جورجيا. ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي الى 306 اصوات، اذ ان للولاية 16 صوتا. وذكر مركز اديسون للأبحاث ان النتيجة في آخر الولايات الحاسمة وهي كارولينا الشمالية ستأتي في صالح ترامب لتختم مجموع اصوات المجمع الانتخابي عند 306 اصوات لبايدن مقابل 232 لترامب. وهي نفس النتيجة التي فاز بها ترامب على هيلاري كلينتون عام 2016 ووصفها آنذاك بأنها «ساحقة». ويتقدم جو بايدن في التصويت الشعبي ايضا بأكثر من 5. 3 مليون صوت وهو ما يوازي 3.4% وفقا لوكالة رويترز. وأمام الولايات الأميركية حتى الثامن من ديسمبر للتصديق على الانتخابات واختيار اعضاء المجمع الانتخابي الذي سيختار الرئيس الجديد رسميا في الرابع عشر من ديسمبر. وقال جيرالدو ريفيرا مراسل شبكة «فوكس نيوز» وأحد المقربين من ترامب انه تحدث هاتفيا مع الرئيس يوم الجمعة وانه يستنتج من كلامه انه سيلتزم بالدستور الأميركي وسيسلم السلطة بعد فرز جميع الأصوات. وقال ريفيرا «أبلغني انه واقعي. ابلغني انه سيقوم بالأمر الصائب».

وقال الفريق القانوني للرئيس المنتخب بولاية جورجيا انه لايتوقع ان تؤدي اعادة فرز الأصوات بشكل يدوي في الولاية الى تغيير في نتائج الانتخابات، وكانت سلطات الولاية قررت اعادة الفرز جراء تقارب النتائج بين بايدن وترامب. وفي سياق متصل، ذكرت شبكة «سي ان ان» الأميركية ان قاضيا في ولاية ميشيغان رفض طلبا لوقف التصديق على فوز بايدن بالولاية. من ناحية اخرى، اعترف الرئيس ترامب بخسارته ولاية اريزونا بعد ايام من رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات في الولاية. وقال ترامب في تغريدة على تويتر «يُستخدم الآن نظام التصويت البشع «دومينيون» في ولاية اريزونا ونيفادا»، وأضاف انه لا عجب من خسارته بنسبة متقاربة. وفي ولاية بنسلفانيا، قالت شبكة «فوكس نيوز» ان محكمة الاستئناف بمدينة فيلادلفيا كبرى مدن ومقاطعات الولاية رفضت الدعاوى القضائية الخمس التي رفعتها حملة ترامب للمطالبة بعدم احتساب اكثر من 8 آلاف صوت بسبب عيوب في بطاقات الاقتراع. وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر انه لم يُسمح بفحص 700 الف بطاقة اقتراع في فيلادلفيا وبيتسبرغ، مما يعني انه فاز بولاية بنسلفانيا بحسب الدستور الأميركي الذي وصفه بالعظيم. وقد وضع تويتر اشارة تحذيرية على تغريدة ترامب تفيد بأن مصادر رسمية تنظر الى الأمر بشكل مختلف عن الرئيس.

