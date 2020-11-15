ترامب يحرم نيويورك من لقاح «كورونا»!

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واشنطن - الوكالات: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اول مؤتمر صحافي له بعد الانتخابات الرئاسية وخصصه لموضوع مواجهة جائحة فيروس كورونا بحرمان ولاية نيويورك من اللقاحات وشدد على ان ادارته لن تغلق البلاد رغم استمرار تفشي المرض بمستويات قياسية، فيما صرحت وكالة رويترز ان توقعاتها تشير الى انه قبل موعد تنصيب الرئيس الأميركي الجديد في 20 يناير المقبل فان البلاد قد تسجل اكثر من 8 ملايين اصابة بالفيروس وأكثر من 70 الف وفاة.

وقال الرئيس الأميركي انه يتوقع ان يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في ابريل المقبل، لكنه قال ان نيويورك لن تكون ضمن الولايات التي ستتلقى لقاح «فايزر» عند اكتماله وتوزيعه على الولايات لأن حاكمها اندرو كومو اختار التريث بحسب قول ترامب قبل تقديمه لسكان ولايته. في المقابل قال الحاكم الديموقراطي لنيويورك «يحاول ترامب ترهيب الناس وحكام الولايات مستخدما الحكومة اداة انتقامية.. ولكن سكان نيويورك يستعصون على الترهيب.. وأنا اتصدى للدفاع عنهم ولن اسمح لأي احد بالتطاول عليهم». وفي السياق نفسه، هددت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس بمقاضاة ترامب في حال تم تأجيل حصول الولاية على اللقاح عند اكتمال انتاجه. من جهته قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي «سنبدأ قريبا في الاتصال بحكام الولايات لتنسيق خطط توزيع اللقاح الجديد على جميع الأميركيين» مؤكدا ان انتاج اللقاح تم في وقت قياسي قبل نهاية العام الحالي بفضل جهود الادارة الحالية.

وفي المؤتمر الصحافي ذاته، قال منصف السلاوي رئيس الفريق الأميركي المكلف بتطوير لقاح «كورونا» في ادارة ترامب انه «اذا تمت الموافقة على آخر مراحل لقاح فايزر فسيبدأ التطعيم الشهر المقبل».

الى ذلك اطلق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، رسالة تحذير، داعياً الى تحرك السلطات الفيدرالية بعد ان سجلت الولايات المتحدة 170 الف اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في رقم قياسي. وقال بايدن في تغريدة على حسابه على «تويتر» امس «انني مصدوم من هذا الارتفاع القوي في حالات الاصابة والوفيات المبلغ عنها بفيروس كورونا فضلاً عن الأعداد التي تدخل الى المستشفيات»، مضيفاً هذه الأزمة تتطلب استجابة فيدرالية قوية وفورية، على عكس ما شهدناه للأسف سابقا».

