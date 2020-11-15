ماكرون يرحب بالتعاون مع بايدن: «لنجعل كوكبنا عظيماً مرة أخرى»

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باحتمال عودة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الى اتفاق باريس للمناخ قائلا ان الدول لديها الآن فرصة «لنجعل كوكبنا عظيما مرة اخرى». وأشار ماكرون الى ان انضمام الولايات المتحدة مرة اخرى الى الاتفاقية، بعد انسحابها رسميا في الرابع من نوفمبر سيعزز الثقة في الاتفاق الذي يهدف الى منع تغير المناخ ووقعته نحو 200 دولة. وتابع ماكرون خلال قمة عبر الانترنت استضافتها الحكومة الفرنسية «هذا دليل على انه يتعين علينا الوقوف بحزم ضد كل الرياح المعاكسة» مضيفا «جعل كوكبنا عظيما مرة اخرى، امر ممكن، ليس بالكلمات فحسب وانما بالأفعال ايضا». وتأتي تعليقاته في اعقاب تصريحات زعماء آخرين رحبوا بفوز بايدن باعتباره دفعة للتعاون العالمي بشأن التصدي لتغير المناخ، بعد اربع سنوات من التقاعس عن العمل المتعلق بالمناخ في عهد الرئيس دونالد ترامب.

