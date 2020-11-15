تنسيق أميركي - إسرائيلي لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: توقعت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الاسرائيلية بأن يأمر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعمل عسكري ضد ايران او يمنح اسرائيل الضوء الأخضر للقيام بذلك، بالاضافة الى بعض المساعدة، لشن الهجوم.

وقالت الصحيفة ان «هناك تنسيقا كبيرا يجري بالفعل بشأن ايران كان كبير مبعوثي الادارة بشأن ايران، اليوت ابرامز في اسرائيل هذا الأسبوع لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو». ومن المقرر ان يقوم وزير الخارجية مايك بومبيو بزيارة مماثلة خلال ايام لمدة ثلاثة ايام لمواصلة تلك المحادثات. ومساء الخميس الماضي اجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الاسرائيلي افيف كوخافي مكالمة فيديو مع نظيره الأميركي مارك ميلي. ثم اجرت شبكة «فوكس نيوز» الأربعاء الماضي، مقابلة مع مستشار الأمن القومي السابق لترامب، هربرت ماكماستر اثار فيها احتمال ان تهاجم اسرائيل خوفا من سياسات الرئيس المنتخب جو بايدن تجاه ايران طهران في نهاية ولاية ترامب. وفي هذا الاطار، يشعر مسؤولون سابقون بمجلس الأمن القومي الأميركي بالقلق من تداعيات التغييرات التي شهدتها وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» مؤخرا وقد تصل الى عمل عسكري ضد ايران. ونقل موقع الاذاعة العامة الأميركية «NPR» عن كوري شاك التي خدمت في مجلس الأمن القومي في فترة حكم الرئيس جورج دبليو بوش، قولها «السيناريو الذي يقلق معظم خبراء الأمن القومي هو توجيه ضربة عسكرية لمنشآت ايران النووية» وأضافت شاك التي عملت في مناصب رفيعة في «البنتاغون» ووزارة الخارجية «العاملون في مجال الأمن القومي قلقون حقا» من ان تغييرات ترامب جاءت بأشخاص موالين له من اجل انهاء ادارة الرئيس الجمهوري بـ»ضجة». لكن شاك تتشكك في شن هجوم على ايران قائلة ان ذلك سيتطلب التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة الذين سيعارضونه. وبعد يوم من اقالة الرئيس لوزير دفاعه ع مارك اسبر، عين البيت الأبيض احد الموالين لترامب في منصب رئيسي في «البنتاغون» الثلاثاء الماضي، وقام بترقية آخر. وخلفا لاسبر، تولى وزارة الدفاع كريستوفر ميلر الذي كان مديرا للمركز الوطني لمكافحة الارهاب. وقالت وزارة الدفاع ان كاش باتيل، الذي كان كبير مستشاري مكافحة الارهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، سيكون رئيس الأركان.

