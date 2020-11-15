«نيويورك تايمز»: إسرائيل قتلت الرجل الثاني في «القاعدة» بطهران

عربيات ودوليات

نيويورك - طهران - الوكالات: كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» ان المسؤول الثاني في تنظيم «القاعدة» والذي وُجه له الاتهام في الولايات المتحدة بشن هجمات على سفارات اميركية في شرق افريقيا العام 1998، اغتيل سراً في ايران خلال شهر اغسطس.

وأكد مسؤولون استخباريون اميركيون للصحيفة ان عبدالله احمد عبدالله الذي كان مدرجاً على لائحة الارهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي آي) «قُتِل بالرصاص في شوارع طهران» على يد شخصين كانا على دراجة نارية. كذلك قتل مطلقو النار على سيارته، ابنته مريم، ارملة احد ابناء اسامة بن لادن.

وعملية الاغتيال التي قد يكون نفذها عملاء اسرائيليون لحساب الولايات المتحدة تمت في 7 اغسطس يوم ذكرى الهجمات على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا العام 1998. ويتهم القضاء الأميركي عبدالله احمد عبدالله بالضلوع في هذه الهجمات. وكانت السلطات الفدرالية الأميركية عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار في مقابل اي معلومات تؤدي الى القبض على هذا الرجل.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن وثائق لمركز مكافحة الارهاب الأميركي تعود للعام 2008، ان عبدالله احمد عبدالله المعروف باسمه الحركي «أبو محمد المصري» كان «الأكثر خبرةً والأكثر قدرة على تنظيم عمليات استراتيجية» من بين الارهابيين غير المعتقلين لدى الولايات المتحدة او احد حلفائها.

في المقابل نفت الخارجية الايرانية ما نقلته «نيويورك تايمز» ووصفته بأنه خبر زائف وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ان ايران تنفي بقوة وجود اي من عناصر التنظيم على اراضيها. وأضاف ان تنظيم «القاعدة» والجماعات الارهابية من صنع ما اعتبرها «السياسات الخاطئة لواشنطن». وقال خطيب زاده ان هذه التهم هي جزء من الحرب الاقتصادية والنفسية والاستخبارية المفروضة على ايران، وضمن سياق تنفيذ مشروع «الايرانوفوبيا» على حد تعبيره. ودعا وسائل الاعلام الأميركية الى عدم الوقوع في فخ ما وصفها بـ«السيناريوهات الهوليودية» للمسؤولين الأميركيين واسرائيل، وألا تكون منبرا لنشر الأخبار الزائفة للبيت الأبيض والتي تستهدف ايران، على حد قوله.

