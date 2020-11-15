أنباء عن وفاة الظواهري بسرطان الكبد

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: تناقلت حسابات تابعة لعناصر متطرفة من «القاعدة» بينهم «حراس الدين» (من اذرع «القاعدة» في سورية) خبر وفاة زعيم التنظيم الارهابي ايمن الظواهري. كما كشفت ان فصيل «حراس الدين» انقطعت الاتصالات بينه وبين الظواهري منذ اسابيع واضافت ان آخر تعليمات الظواهري كانت تجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) في سورية. وأشارت الانباء غير المؤكدة الى ان زعيم «القاعدة» قضى نتيجة اصابته بسرطان الكبد.

بدورها نشرت ريتا كاتز، مديرة موقع «سايت» الذي يتابع نشاطات التنظيمات الارهابية والحركات المتطرفة، تغريدة على حسابها على «تويتر» فجر امس اشارت فيها الى انتشار تقارير تفيد بمقتل زعيم القاعدة منذ شهر نتيجة المرض، مضيفة ان التنظيم لم يؤكد الأمر بعد. الا انها في الوقت عينه ذكرت بمرات عدة قتل فيها قياديون بارزون في التنظيم ولم يؤكد الأخير الخبر الا بعد اشهر.

