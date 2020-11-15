دعم خليجي - عربي لإجراءات المغرب في الكركرات

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اكدت وزارة الخارجية المغربية، ان العملية العسكرية التي تم تنفيذها في منطقة الكركرات تمت «بطريقة سلمية دون اشتباكات او تهديد لسلامة المدنيين»، لافتة الى انها تهدف لاستعادة حرية الحركة في المعبر. ياتي ذلك فيما اعربت دول خليحجية وعربية عن تأييدها للاجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لحماية مصالحها الوطنية ووحدة اراضيها وأمنها.

وأكدت وزارة الخارجية المغربية، ان العملية العسكرية التي تم تنفيذها في منطقة الكركرات تمت «بطريقة سلمية دون اشتباكات او تهديد لسلامة المدنيين»، لافتة الى انها تهدف لاستعادة حرية الحركة في المعبر. وقالت الوزارة ان العملية نُفذت بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة، من اجل استعادة حرية الحركة في معبر الكركرات. وأضافت في بيان ان «التدخل تم بطريقة سلمية، دون اشتباكات او تهديد لسلامة المدنيين». وأوضحت ان العملية العسكرية جاءت «بعد اعطاء كل الفرص لحل دبلوماسي، من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة».

وكانت الوزارة قد اعلنت الجمعة، انه «أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له». وأضافت «بعد ان التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن امام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من اجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات، واعادة ارساء حرية التنقل المدني والتجاري».وأشار بيان وزارة الخارجية المغربية الى ان «البوليساريو» وميليشياتها التي تسللت الى المنطقة منذ 21 اكتوبر 2020، «قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو».

تأييد خليجي - عربي

في غضون ذلك اعربت الخارجية السعودية، امس عن «تأييد حكومة المملكة للاجراءات التي اتخذها المغرب الشقيق لارساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية». كذلك استنكرت الخارجية السعودية «أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا»، داعية الى «ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة»، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبها اكدت الخارجية الأردنية، امس وقوف الأردن الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة اراضيها وأمنها. وشددت في بيان «دعمها للخطوات التي امر بها الملك محمد السادس لاعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا ولضمان امن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية».

تضامن كامل

وكانت الامارات قد اكدت الجمعة، تضامنها ووقوفها الى جانب المغرب ودعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بـموريتانيا، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين. وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية، عن ادانتها للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 اكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة. وجددت الامارات دعمها الموصول للمملكة المغربية في كل الاجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن اراضيها ومواطنيها.

سلام واستقرار

وفي السياق، عبرت قطر عن «قلقها العميق من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية» بمعبر الكركرات، كما اعربت عن تأييدها للخطوة التي قام بها المغرب «بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في المعبر».

وأشادت قطر، في بيان بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية الى التوصل الى حل سياسي للنزاع القائم منذ عقود. وجددت قطر «موقفها الثابت من حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية والطرق السلمية»، كما شددت على ضرورة احترام سيادة الدول، ودعت الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

من جهتها، اعربت سلطنة عمان، عن تأييدها للمملكة المغربية فيما اتخذته من اجراءات لحماية امنها وسيادتها على اراضيها، وضمانا لاستمرار حرية التنقل المدني والتجاري بالمنطقة.

كما جددت الخارجية العمانية، في بيان، دعم بلادها «للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لارساء السلام والاستقرار في منطقة الكركرات».

وفي المنامة اعربت دولة البحرين عن دعمها وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن اراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في اطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقاً للشرعية الدولية.

ووفق وكالة انباء البحرين، اعربت وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد للأعمال العدائية، التي تقوم بها ميليشيات “البوليساريو” واستفزازاتها الخطيرة في معبر الكركرات في الصحراء المغربية.

وقالت الوزارة ان تلك الاستفزازات تشكل تهديدا جدياً لحركة التنقل المدنية والتجارية، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما اجبر المملكة المغربية الى اطلاق عملية لاستعادة حركة المرور في هذا المعبر الحيوي، بموجب السلطات المخولة لها، وبانسجام مع الشرعية الدولية.

