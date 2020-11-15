«التعاون الإسلامي» تؤيد إجراءات المغرب

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي عن تأييدها للاجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية. ودانت الأمانة العامة أمس اي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا، ودعت الى عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال الى قرارات الشرعية الدولية. وذكرت مصادر من منطقة الكركرات ان الهدوء عاد الى المنطقة بعد اعادة الجيش المغربي فتح المعبر وطرد انفصاليي «البوليساريو». وكانت الخارجية المغربية قد اعلنت ان العملية العسكرية التي تم تنفيذها في المنطقة تمت بطريقة سلمية دون اشتباكات او تهديد لسلامة المدنيين، كما اعلن الجيش المغربي تأمين الحركة في معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا.

