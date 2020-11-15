أوروبا تشيد بضمان سلامة حركة الأشخاص والبضائع

عربيات ودوليات

بروكسل - الوكالات: عبر اليفر فاريلي، مفوض الاتحاد الاوربي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، عن اشادته بتمسك المغرب بوقف اطلاق النار، مؤكدا ان التوترات الجارية يجب ان تفسح الطريق للعملية السياسية. كما شدد المسؤول الأوروبي، في تغريدة على حسابه في تويتر، على ضرورة ضمان حرية الحركة في منطقة الكركرات كشرط اساسي، لفائدة الأشخاص والبضائع. مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاض على الاستقرار السياسي والاقتصادي للجوار. وأعلن المغرب، تدخله لاعادة الحركة في معبر الكركرات بعد ثلاثة اسابيع من العرقلة، متحملا كافة مسؤولياته، ومؤكدا ان الانتهاكات، التي قامت بها الميليشيات الانفصالية تم توثيقها، والمملكة منحت الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، من اجل حمل «البوليساريو» على وقف اعمالها، الهادفة الى زعزعة الاستقرار، ومغادرة المنطقة العازلة، الا ان دعوات «المينورسو» والأمم المتحدة ظلت من دون جدوى.

