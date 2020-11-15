«العفو»: أزمة الرسوم المسيئة كشفت نفاق فرنسا المخزي

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: انتقدت منظمة «العفو الدولية» موقف الحكومة الفرنسية في أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-، معتبرة ان ازمة الرسوم كشف زيف مزاعم حكومة الرئيس ايمانويل ماكرون و«نفاقها المخزي» بادعاء الدفاع عن حرية التعبير خصوصا وأن البرلمان الفرنسي يناقش حاليا قانونا «يُجرّم» تداول صور المسؤولين الفرنسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال ماركو بيروليني الباحث في منظمة «العفو» الدولية لشؤون أوروبا إن «فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، ففي عام 2019 أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة الازدراء، بعد أن أحرقا دمية تمثل ماكرون خلال مظاهرة سلمية». وأضاف بيروليني في مقال نشره الموقع الرسمي للمنظمة، أنه يصعب التوفيق بين تلك الوقائع ودفاع فرنسا الشرس عن التطاول على النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-، ولاسيما أن سجلها في حرية التعبير قاتم، حيث يدان كل عام آلاف الأشخاص بتُهمة «ازدراء موظفين عموميين». وقال بيروليني إن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي، وأن حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع.

ووفقا للكاتب، فقد أعلن الرئيس ماكرون وحكومته دعمهم لحرية التعبير بعد مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي عرض رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- في فصل دراسي، لكنهم شنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير. واستشهد على ذلك بواقعة تحقيق الشرطة الفرنسية الأسبوع الماضي مع 4 أطفال في العاشرة من العمر لساعات، للاشتباه في «تبريرهم للإرهاب»، بعد أن شككوا على ما يبدو في اختيار المدرس المقتول عرض الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة على طلابه. وأكد بيروليني أن الاعتراض على الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام لا يجعل المرء انفصاليا أو متعصبا، كما تزعم الحكومة الفرنسية. ومضى قائلا «وفي حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي أو الآراء التي قد يُنظر إليها على أنها مُسيئة للمعتقدات الدينية، فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار شمولية مبادئ الجمهورية وباسم العلمانية، إذ لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام». واستغرب المقال إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عزمه حل التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF) وهو منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين، وقد وصف التجمع بأنه عدو للجمهورية وغرفة خلفية للإرهاب دون أن يقدم أي دليل يدعم مزاعمه.

