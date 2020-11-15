البحرين شيَّعت خليفة بن سلمان

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المنامة - واشنطن - الوكالات: شيعت البحرين المغفور له باذن الله تعالى رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الى مثواه الأخير، الجمعة، في مقبرة الحنينية بالرفاع. وأدى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صلاة الجنازة على الأمير الراحل، بحضور ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار افراد العائلة المالكة في البحرين. بحسب وكالة انباء البحرين الرسمية (بنا). واقتصرت مراسم الجنازة على «عدد محدد من الأقارب تقدمهم وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن احمد آل خليفة»، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفقا لـ«بنا».

وفي واشنطن، وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، رئيس الوزراء البحريني الراحل، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأنه كان سياسيا من الطراز الأول.

جاء ذلك في بيان لبومبيو، قال فيه: «نشعر ببالغ الأسى لسماع خبر وفاة صاحب السمو الملكي البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. نتوجه بأحر التعازي لأسرته وللشعب البحريني. يشغل صاحب السمو الملكي منصب رئيس الوزراء منذ استقلال بلاده، وكان رجل دولة من الطراز الأول وصديقا وشريكا وثيقا للولايات المتحدة».

وتابع وزير الخارجية الأميركي قائلا: «كان صاحب السمو الملكي آل خليفة ملتزما بتعزيز السلام في المنطقة ومختلف انحاء العالم الى حد بعيد، ونحن نكرم ارثه ونواصل التزامنا بتعزيز شراكتنا القوية وصداقتنا مع مملكة البحرين».

وكان الديوان الملكي البحريني اعلن، الأربعاء، وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عن 85 عاما بمستشفى مايو كلينيك في الولايات المتحدة الأميركية.

وأمر الملك باعلان الحداد الرسمي اسبوعا، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 ايام.

