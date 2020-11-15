حريق أنابيب بترول يهدد بكارثة شمالي لبنان

عربيات ودوليات

طرابلس «لبنان»- الوكالات: اندلع حريق في انبوب لنقل النفط بمنطقة العبدة في محافظة عكار شمال لبنان، وهو انبوب كان يستخدم لنقل النفط من العراق الى لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية عن قيام مجهولين باحداث ثقوب عدة في خط انابيب نفط «كركوك طرابلس». وأضرمت النار في المواد النفطية المتسربة ما ادى الى ارتفاع اعمدة الدخان الاسود في فضاء المنطقة، بحسب الوكالة التي حذرت من «كارثة»، ذلك ان المواد النفطية تتدفق بكثافة في الاقنية المائية ومتفرعاتها في الحقول وعلى الطرق. وتوجهت فرق الاطفاء الى مكان الحريق لتفادي امتداد النيران الى سهل عكار المجاور، فيما حضرت الأجهزة الأمنية للتحقيق. ويذكر انها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه الأنابيب للاعتداء، وغالبا ما يكون الدافع سرقة المواد النفطية التي لا تزال مترسبة داخلها.