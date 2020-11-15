انتصار باهت للبرازيل

دوليه

حققت البرازيل فوزا باهتا في غياب نجمها نيمار على ضيفتها فنزويلا 1-0، أول من امس في ساوباولو ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية والمؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وافتقد «سيليساو» الى الابداع في غياب نجم باريس سان جرمان الفرنسي الذي لم يتعاف بعد من اصابة عضلية بفخذه، واحتاج الى هدف المهاجم الآخر روبرتو فيرمينو (67) ليحسم النقاط الثلاث وينفرد بصدارة الترتيب بثلاثة انتصارات كاملة.

وكان نيمار (28 عاما)، أغلى لاعب في العالم، سجل ثلاثية في ليما الشهر الماضي، رافعا رصيده الى 64 هدفا، ليتخطى رقم «الظاهرة» رونالدو ويقف على بعد 13 هدفا من الرقم المحلي للجوهرة بيليه. وأمام منتخب عرقلها بتعادل سلبي في بطولة كوبا أميركا العام الماضي، خاضت البرازيل المواجهة مع سبعة غيابات أبرزهم لاعبا الوسط كاسيميرو وكوتينيو. واضطر المدرب تيتي الى الدفع بخط هجومي غير اعتيادي ضمّ ريشارليسون، غابريال جيزوس وفيرمينو. ولعب فيرمينو متأخرا على غرار موقعه مع ليفربول الانكليزي، فيما عانى جيزوس (مانشستر سيتي الانكليزي) في البروز على الجهة اليمنى. وافتقد بطل العالم خمس مرات للاعب يصنع الخطر على الأطراف، برغم محاولات رينان لودي على الرواق الأيسر. وفي شوط اول عقيم برغم سيطرة البرازيل، بدا ايفرتون ريبيرو الذي لعب بدلا من نيمار الوحيد الذي شارك بأريحية في تشكيلة المضيف. وكانت مدرجات ملعب «مورومبي» خالية من الجماهير بسبب اجرات منع تفشي فيروس كورونا المستجد، وسٌمعت تعليمات المدرب تيتي على غرار «افتحوا اللعب!» أو «غيّروا الاجنحة» لايجاد ثغرات في الدفاع الفنزويلي. وجرّب فيرمينو حظه من بعيد (28) بكرة أرضية صدها الحارس فويلكر فارينييس. وبعد حرمانه من هدف سجله بداعي التسلل (7)، أهدر ريشارليسون فرصة ذهبية (33). واكتفت فنزويلا بالكرات المرتدة تخللها تسديدة خطيرة ليفرسون لوستيلدو (39)، لاعب الوسط المحترف مع سانتوس البرازيلي. ولمزيد من الابداع في وسط الملعب، دفع المدرب تيتي بلوكاس باكيتا بين الشوطين بدلا من دوغلاس لويز. وكان لاعب ليون الفرنسي ناجعا، فمرر الى ريبيرو الذي لعب الكرة نحو رأس فيرمينو مفتتحا التسجيل (67). وكان فيرمينو قريبا من تحقيق الثنائية لكن محاولته مرت قريبة من المرمى (86)، فيما أهدر البديل روميلو أوتيرو فرصة التعادل بضربة حرة فوق العارضة في اللحظات الأخيرة. وتلعب البرازيل مباراتها المقبلة على أرض الأوروغواي الثلاثاء في مونتيفيديو.

