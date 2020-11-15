فيرمينو: أعيش أفضل لحظاتي مع المنتخب

دوليه

أكد المهاجم روبرتو فيرمينو، صاحب هدف الفوز الوحيد للبرازيل على فنزويلا في الجولة الثالثة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، أنه يعيش بلا شك أفضل لحظاته في المنتخب.

وقال فيرمينو، في تصريحات صحافية عقب اللقاء الذي أقيم بملعب «مورومبي» في ساو باولو، أول من أمس: «انها أفضل لحظة لي في المنتخب، وأتمنى ألا تنتهي الآن وأن تكون هناك لحظات جيدة كثيرة».وتأثر أداء البرازيل في اللقاء بغياب نيمار الذي تم استبعاده لعدم تعافيه بالكامل من اصابة في فخذه الأيسر.

وبفضل هدف فيرمينو، الثالث له في التصفيات، حافظت البرازيل على الصدارة بـ9 نقاط بعد فوزها في الجولات الثلاث الأولى، لتتقدم بنقطتين على الأرجنتين. وأضاف فيرمينو: «أنا سعيد بالفوز الذي كان مستحقا»، مشيرا الى أنه لعب في المركز الذي يفضله، والذي يلعب به عادة مع فريقه ليفربول.وعن مواجهة أوروغواي في الجولة الرابعة من التصفيات، بعد غد، تابع: «أوروغواي فريق قوي، سيجبرنا على تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة جيدة». وواصل: «علينا الآن أن نركز في المباراة المقبلة، ونستعد لها جيدا، حتى نحصد النقاط الثلاث».

