أوروغواي هزمت كولومبيا بثلاثية

دوليه

أطاحت أوروغواي بمضيفتها كولومبيا عندما هزمتها بثلاثية نظيفة أول من امس ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل ادينسون كافاني (5) ولويس سواريز (54 من ركلة جزاء) وداروين نونيز (73) أهداف المواجهة. وبذلك رفعت أوروغواي رصيدها الى 6 نقاط في المركز الرابع في حين تجمد رصيد كولومبيا عند 4 نقاط في المرتبة السابعة. وهو الفوز الثاني لمنتخب «لا سيليستي» بعد الانتصار الذي حققه في المرحلة الافتتاحية من التصفيات أمام تشيلي 2-1 مقابل هزيمة وحيدة كانت في الجولة الثانية أمام مضيفه الاكوادوري 4-2. في المقابل، تكبد منتخب كولومبيا «لا تريكولور» خسارته الأولى بعدما حقق فوزاً باهراً على فنزويلا 3-0 ثم تعادل مع تشيلي 2-2.

