تشيلي تفوقت على بيرو

دوليه

تجاوزت تشيلي عقبة ضيفتها بيرو بسهولة عندما فازت عليها بهدفين نظيفين أول من أمس ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. ووقع نجم انتر الايطالي أرتورو فيدال ثنائية «لا روخا» في الدقيقتين (20) و(35).

ورفع منتخب تشيلي رصيده الى 4 نقاط في المركز السادس في حين تجمد رصيد نظيره البيروفي عند نقطة يتيمة في المرتبة الثامنة. وهو الانتصار الأول لـ«لا روخا» في تصفيات مونديال 2022 مقابل تعادل مع كولومبيا 2-2 وهزيمة أمام أوروغواي 2-1. أما بيرو فقد واصلت رحلة البحث عن الفوز الأول اذ تعرضت لخسارتها الثانية بعد الهزيمة أمام البرازيل 4-2 مقابل تعادل مع باراغواي 2-2.

