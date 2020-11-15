إصابة محمد صلاح بـ«كورونا»

دوليه

أصيب النجم المصري مهاجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد عشية مباراة منتخب الفراعنة مع توغو، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري أول من أمس.

وقال الاتحاد في تغريدة عبر حسابة على موقع «تويتر» «أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته ايجابية».

وأشار الاتحاد الى أن صلاح (28 عاما) لا يعاني من أي عوارض، وأن نتائج فحوصات باقي أفراد المنتخب جاءت سلبية. ويخضع اللاعب حالياً للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب محمد أبوالعلا مع نادي ليفربول، وتم حجره داخل غرفته في الفندق، كما وجميع من خالطهم أخيراً، بحسب ما أعلن الاتحاد.

وسيخضع اللاعب المصري الى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. وكان صلاح قد حضر حفل زفاف شقيقه نصر فور وصوله الى القاهرة الاثنين للانضمام الى معسكر المنتخب، بحسب صور انتشرت له على وسائل التواصل الاجتماعي. كما حضر مساء الأربعاء حفل تكريمه من الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناسبة فوز فريقه ليفربول بلقب الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الماضي. وبالتالي انضم صلاح الى لائحة الاصابات بـ«كوفيد-19» التي عانى منها النادي الانكليزي منذ بداية الموسم، بعد السنغالي ساديو ماني، الاسباني تياغو ألكانتارا، السويسري شيردان شاكيري، واليوناني كوستاس تسيميكاس.

وبعد تأكيد اصابته، قد يغيب صلاح مباراتي ليفربول المقبلتين، اذ يستضيف الـ«ريدز» ليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الانكليزي، وأتالانتا الايطالي ضمن دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد في 21 و25 نوفمبر توالياً.

وساهم صلاح الذي شارك الموسم الحالي أساسياً في المباريات الثماني لليفربول في الدوري وسجل ثمانية أهداف، بفوز فريقه بلقب الـ«بريميرليغ» لموسم 2019-2020، اضافة الى لقب دوري أبطال أوروبا 2018-2019، والوصافة في 2017-2018.

