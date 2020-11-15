بيريز يجتمع مع راموس

دوليه

كشف تقرير صحافي اسباني، أول من امس عما سيحدث في اجتماع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مع سيرجيو راموس، قائد الفريق غدا. وكان برنامج «الشيرنغيتو» الاسباني، قال بالأمس ان هناك اجتماعًا بين الطرفين، غدا الاثنين، كما سيتحدث بيريز وراموس في الاعلام.

وينتهي عقد راموس مع النادي الملكي في الموسم الحالي، ولم يصل الطرفان الى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لشبكة «ديفنسا سنترال» الاسبانية، فان رغبة ادارة ريال مدريد صوب راموس لم تتغير، حيث انهم يأملون أن يعتزل اللاعب في النادي الملكي.

وأشارت الى أن بيريز وراموس سيظهران غدا في برنامج «El Larguero» على اذاعة «كادينا سير»، حيث سيتواجد الرئيس في مكتبه بفالديبيباس، بينما سيظهر قائد «الميرنغي» من غرفة الصحافة في معسكر منتخب اسبانيا.

وأوضحت أن بيريز سيقدم كل التفسيرات التي يراها مناسبة لوضع اللاعب، ولتأكيد أن ريال مدريد لا يفكر في رحيل راموس.

وقالت الشبكة الاسبانية، ان القليل فقط في ريال مدريد من يشككون في الحالة البدنية لراموس، بينما يتوقع المعظم قدرته على تحمل اللعب لعدة مواسم أخرى.

وأضافت أن رغبة مجلس بيريز بالكامل هي التجديد لراموس، لكن مع الحفاظ على سياسة النادي بأن من تخطى 30 عامًا يجدد له موسمًا بعد الآخر. وذكرت أن المشكلة هي عناد راموس ورفضه هذا الأمر، حيث يطلب اللاعب استثناء بسبب ما قدمه للنادي.

