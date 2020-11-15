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دوليه

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الاتحاد الأوروبي عاقب مورينيو


أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أول من امس ايقاف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير مباراة أوروبية واحدة.
وقال يويفا ان المدرب البرتغالي تسبب في تأخر انطلاق مباراة توتنهام في الدوري الأوروبي على ملعب رويال أنتويرب في 29 اكتوبر.
وقالت لجنة الانضباط في يويفا ان عقوبة الايقاف ستكون مع ايقاف التنفيذ لعام واحد.
كما تم تغريم توتنهام 25 ألف يورو (29565 دولارا) بسبب انطلاق المباراة المتأخر اضافة الى ثلاثة آلاف يورو لخرق لوائح المعدات والأجهزة الرياضية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
وخسر توتنهام المباراة 1-0 في بلجيكا لكنه يتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن أنتويرب ولاسك لينتس.


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