loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سانشو: لا علاقة ليونايتد بانخفاض مستواي


أقر جادون سانشو، جناح منتخب انكلترا، بأن مستواه انخفض بشكل طفيف هذا الموسم، لكنه نفى تأثره بتكهنات وسائل الاعلام حول مستقبله. وكان لاعب بوروسيا دورتموند مرشحا للانتقال الى مان يونايتد هذا الموسم، لكن وسائل اعلام بريطانية ذكرت أن النادي الانكليزي كان مطالبا بدفع 100 مليون يورو (120 مليون دولار). واستبعد الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز-يواكيم فاتسكه، امكانية رحيل سانشو عن النادي الألماني في الصيف. ولم يسجل اللاعب البالغ عمره 20 عاما أي هدف في 6 مباريات بدوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم، بينما سجل 17 هدفا في الموسم الماضي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة