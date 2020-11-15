كهربا.. موهبة تصنع الأزمات!

دوليه

على مدار الأيام الماضية لا حديث في الوسط الرياضي المصري سوى عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي خاصة بعد أزمته مع محمد فضل عضو الاتحاد المصري خلال تسليم درع الدوري للفريق الأحمر.

واشتبك فضل وكهربا بالأيدي ودفع بعضهما البعض خلال تسليم الدرع في مشهد خطف الأضواء من الاحتفال باللقب.

ورغم تصالح الطرفين بعد ذلك في جلسة باتحاد الكرة إلا أنهما مازالا تحت طائلة عقوبات لجنة الانضباط رغم تدخل البعض لإنهاء الأزمة بلا عقوبات بعد التصالح.

لكن اسم كهربا دائما ما ارتبط بالأزمات خلال مسيرته الكروية التي لعب فيها لعدة أندية أبرزها الأهلي والزمالك والاتحاد السعودي.

وعادة ما يدافع كهربا عن نفسه ويؤكد أن هناك من يخططون لمحاربته دائما ويشعلون الفتة بينه وبين الجماهير.

كهربا كان لاعبا في قطاع الناشئين بالأهلي لكن رغم مستواه المميز قرر النادي التخلي عنه وأكد اللاعب فيما بعد أنه رحل بطريقة غير جيدة رافضا الإفصاح عن الأسباب.

ولعب كهربا في إنبي وقدم مستويات جيدة للغاية وتوقع الجميع لهذه الموهبة الشابة التألق وكتابة اسمها في تاريخ الكرة المصرية.

وانتقل كهربا إلى سويسرا، حيث لعب للوزيرن معارا من إنبي وتألق ضمن صفوفه بشكل لافت لكن النادي أنهى التعاقد معه بشكل مفاجئ عام 2014 بعد فترة من التجميد.وأعلن لوزيرن وقتها فسخ عقد كهربا لأسباب سلوكية لكن اللاعب دافع عن نفسه وأكد أن الفسخ تم بسبب رفضه تحويل إعارته لبيع نهائي.وبعدها لعب في سويسرا مجددا لنادي جراسهوبرز ورحل عنه بداعي تغير معاملة مدربه له والدفع به لدقائق قليلة ليقرر العودة إلى إنبي.

وبعد انتقاله للزمالك لم تنته أزمات كهربا فرغم مستواه المميز وأهدافه المؤثرة مع الفريق إلا أنه تورط في أكثر من أزمة.وأشهر تلك الأزمات دخوله في مشادة قوية مع رئيس النادي مرتضى منصور إلى جانب مناوشاته مع الجماهير البيضاء و«البصق» عليها في إحدى المباريات.

وخرج معارا لاتحاد جدة من الزمالك وقدم مستويات طيبة للغاية لكن تجربته لم تخل من الأزمات.واصطدم كهربا بجماهير الاتحاد في أكثر من مناسبة قبل أن يعتذر لهم فضلا عن مشادته الشهيرة مع لاعبي الهلال السعودي وكذلك مشادته مع أحد الجماهير في مطار الرياض بداعي تعمده استفزازه والتقليل من اتحاد جدة. وختم كهربا مشواره مع الزمالك بالرحيل إلى البرتغال بداعي بطلان عقده ما جعل الأبيض يلاحقه قانونيا للحفاظ على حقوق النادي.

ومع انتقاله للأهلي في يناير الماضي كتب كهربا مرحلة جديدة مع الأزمات وبدأت في السوبر المصري أمام الزمالك في الإمارات.

وتسبب كهربا في أزمة كبيرة واشتباك لاعبي الفريقين عقب المباراة بالمشاركة مع لاعب الزمالك عبد الله جمعة. وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم على خلفية تلك الأحداث قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى 10 مباريات ليغيب اللاعب لفترة طويلة جدا عن المباريات خاصة مع توقف النشاط لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وبعدها انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه كهربا وهو يتشاجر مع بعض الأشخاص بجانب سيارته.

وزعم من نشروه أن كهربا كان في أحد الملاهي الليلية وتشاجر مع بعض جماهير الأهلي الذين اعترضوا على وجوده في مثل هذه الأماكن في ساعة متأخرة.

ورد كهربا على الفيديو قائلا «أنا في البيت مع ست الحبايب (والدته) مش عايزكم تقلقوا عليا كل اللي عنده حاجه قديمة هيطلعها دلوقتي ما هي فرصة لكن لكل حدث حديث».

وجاءت تغريدة كهربا ليعتبرها الكثيرون دليلا على تواجده بالفعل في ملهى ليلي خاصة وأنه لم ينف الأمر واكتفى بالإشارة إلى أنه فيديو قديم.

ودخل كهربا مشادة قوية مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بل واشتبك معه داخل غرفة الملابس كما تطور الأمر للصدام مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

وأصدرت الأهلي قرارا يعد تاريخيا بتغريم كهربا مليون جنيه بعد تلك الواقعة وهي الغرامة الأضخم في تاريخ الأندية المصرية.

وعقب هذا الشجار وإعلان الغرامة على الفور عاد كهربا من منزله إلى النادي وقدم اعتذارا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي.

وشدد كهربا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل في الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو اللاعبين.

وبرر الكثيرون عودة كهربا إلى النادي بعد انتشار أنباء سريعة عن اتجاه الإدارة لتجميده وبيعه عقب انتهاء الموسم خاصة وأن الأهلي لم يستفد منه كثيرا بسبب الإيقاف الطويل.من جانبه قال أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق إن محمود عبد المنعم كهربا إن اللاعب لا يقدر أنه لاعب مهم في فريقه وبمنتخب مصر.

وتابع « كهربا لا يعرف حدود الحرية ولا يفهم معنى أن يكون عنصرا في فريق كامل وعليه الالتزام بدوره فقط». وأكد أن أزمات كهربا المتتالية في كل الأندية التي لعب لها بسبب أنه لم يعرف هذه المعاني.ولفت إلى أن كهربا أيضا لا يعرف أن هناك من يحبونه ويغضبون من تصرفاته.وواصل «على كهربا تعديل مساره ومعرفة حدود الحرية واحترام الكبير إن أراد الابتعاد عن صفة المشاغب التي يلقبه بها الكثيرون».على الجانب الآخر قال أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق إن كهربا يخطئ كثيرا ويورط نفسه في أزمات متعددة رغم أنه لاعب مميز.وأضاف أن كهربا يحتاج للاحتواء والتوجيه من جانب الإدارة ودعم اللاعب لمنحه الاستقرار والسيطرة على مشاكله سريعا وهذا دور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

