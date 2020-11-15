إنكلترا في ضيافة بلجيكا

دوليه

مع وصول منافسات دور المجموعات في النسخة الثانية من دوري أمم أوروبا إلى الجولة الخامسة قبل الأخيرة، يراود الأمل معظم الفرق في دوري القسم الأول، لبلوغ الأدوار النهائية للبطولة والمقررة العام المقبل. ويلعب اليوم المنتخب الأنكليزي لقاء مهماً أمام مضيفه البلجيكي في المجموعة الثانية، كما يلتقي المنتخب الإيطالي مع منتخب بولندا في ابرز مواجهات اليوم. ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين أمام نظيريه الدنماركي والإنكليزي قبل مباراته اليوم. وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يستضيف المنتخب الدنماركي نظيره الأيسلندي صاحب المركز الأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط. ويعاني غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنكليزي من الضغوط بعد تعرض جو غوميز مدافع ليفربول لإصابة خطيرة في الركبة، خلال مشاركته في تدريبات المنتخب. ويدرك ساوثغيت، مسؤوليته وضرورة عدم زيادة الأعباء والأحمال على لاعبيه. لكنه قال إن استدعاء لاعبين شباب ضمن قائمة الفريق، يعمل على توزيع الجهد والعبء، وهو أفضل من زيادة الضغوط على الأساسيين والكبار. ومن بين 16 منتخبا تشارك في دوري القسم الأول، كان المنتخب الأيسلندي هو الوحيد الذي ودع البطولة مبكرًا وتأكد هبوطه إلى دوري القسم الثاني، فيما لا تزال باقي المنتخبات في دائرة المنافسة على التأهل للنهائيات أو على الأقل البقاء في دوري القسم الأول استعدادا للنسخة الثالثة من البطولة. وضربت الإصابات وعدوى كورونا، تحضيرات العديد من المنتخبات ومشاركاتها في المباريات الودية الدولية هذا الأسبوع، لكن العديد من المنتخبات مازالت تتمسك بأمل التأهل إلى الأدوار النهائية عبر الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات بدوري أمم أوروبا.وفي حالة حسم بطاقة التأهل للنهائيات من خلال الجولة قبل الأخيرة اليوم، ستصبح الجولة الأخيرة بعد غد والأربعاء أقل أهمية، ما قد يدفع المدربين لمنح راحة للعناصر الأساسية.

وفي المجموعة الأولى، يستضيف المنتخب الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، نظيره البولندي المتصدر برصيد 7 نقاط، فيما يستضيف المنتخب الهولندي (5 نقاط) نظيره البوسني الذي يمتلك نقطتين.

