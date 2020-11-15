مقدونيا الشمالية حققت الحلم

دوليه

نجحت مقدونيا الشمالية أخيرا في تحقيق «حلم أمة» بأكملها بحجزها الخميس بطاقة التأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، وهي سابقة تاريخية لدولة شابة كان اسمها موضوع معارك مريرة لسنوات.

وفي تحدٍ للإجراءات الواقية من فيروس «كوفيد-19»، نزل آلاف السكان إلى الشوارع الخميس وهم يغنون النشيد الوطني على أصوات الألعاب النارية وأبواق السيارات، للاستمتاع والاحتفال بالفوز الذي سمح لدولة البلقان الصغيرة برفع الشمس الصفراء لرايتها في ساحة الكبار.

ولخص القائد غوران بانديف مسجل هدف الفوز في مرمى المضيفة جورجيا (1-0)، الإنجاز قائلا «حلمنا أصبح حقيقة»، مضيفا لدى عودة المنتخب إلى الوطن حيث استقبله الجمهور ورئيس الوزراء زوران زاييف: «جميع اللاعبين يستحقون التأهل لكننا ما زلنا لم ندرك ما حققناه». وعنونت وسائل الإعلام المحلية صفحاتها الأولى بـ «سكوبي تشتعل!»، فيما كتب أحد السكان على مواقع التواصل الاجتماعي «المنتخب الوطني لكرة القدم جعلنا أمة فخورة».

الدولة الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن مليوني نسمة تحمل اسمها الحالي فقط منذ أن وافقت على تغييره، في عام 2018، لإنهاء نزاع قديم مع اليونان ورفع عقبة في طريقها إلى الاتحاد الاوروبي.وقال مواطن آخر على شبكة الانترنت «دخلنا أوروبا، أخيرا!». حقق منتخب مقدونيا الشمالية إنجازاً رئعاً في بلد خفت بريقه رياضيا من قبل جمهوريات أخرى من الاتحاد اليوغوسلافي الذي كان قوة كروية لا يستهان بها، ابرزها كرواتيا التي بلغت المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 قبل أن تخسر أمام فرنسا 2-4. وقال المعلق الرياضي المتعاقد ألكسندر ستيكوف لوكالة فرانس برس «هذه نتيجة ستسجل في سجلات الرياضة». إنجاز يفسره أيضًا «تنوّع» منتخب نصف تشكيلته من الأقلية الألبانية في هذه الدولة ذات الأغلبية السلافية الكبيرة. وقال الصحافي الرياضي طوني زوغرافسكي «هذه الوحدة بين اللاعبين ربما كانت أهم ما يملكه».ظهرت الأندية الأولى لهذا البلد المتواجد في هذه الزاوية من جنوب شرق أوروبا، في بداية القرن العشرين، لكن منتخبه لم يصبح وطنيا إلا بعد الاستقلال في عام 1991. علّق ستيكتوف على المباراة الدولية الأولى التي لعبها منتخب «الأسود الحمراء» تحت علمه الوطني، ضد سلوفينيا في عام 1993. كان هذا المنتخب الشاب يقوده وقتها الأيقونة داركو بانتشيف المتوج بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية قبلها بعامين. وتابع «يجب أن يستغل الاتحاد (المقدوني الشمالي) هذه الفرصة لتحسين الظروف وتطوير المواهب الجديدة في صفوف الأندية».

