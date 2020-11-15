منتخب الملاكمة الكويتي... النسائي!

محلية

طالعتنا إحدى الصحف المحلية في قسم الاخبار بأن منتخب الملاكمة النسائي (الكويتي) بدأ استعداده للاسحقاقات الرياضية القادمة... إلخ. ذهلت وانا رياضي محترف واكاديمي عاصر الرياضة الكويتية قبل خمس وخمسين سنة كنت ومازلت أرفض هذه اللعبة التي تعتبر من اكثر الالعاب اصابة في المخ والوجه رغم الواقي الذي يلبسه اللاعبون ولا يسلمون من الاصابات الارتجاجية للمخ والانف والعين... إلخ. الا وجاءني خبر ان عندنا منتخب ملاكمة، فدار في ذهني التساؤلات التالية: كيف، متى «اين» من، لماذا نهتم بهذه اللعبة لفئة النساء او الاناث؟؟ وياريت اعرف كم آنسة او مدام يزاولون هذه اللعبة واي نادٍ نسائي يحتضن هذه اللعبة واللاعبات وكيف تم تصنيف الملاكمات وهل هناك..... اسئلة لا تدخل خيالي الرياضي؟ فهل نحن بحاجة لانشاء هذا الفريق وهل لدينا كفاءات في الملاكمة فنحن بكرة القدم انهزمنا في احدى المرات 22\ صفر ؟؟؟ عندما نتكلم عن سوء التخطيط فهذا مثال جيد ليثبت قدراتنا المتواضعة في التخطيط الرياضي واننا نؤلف ونبتكر مواقف رياضية «غبية» لا اعلم كيف استطاعوا اخذ الموافقة للبدء بمثل هذه الافكار الرياضية التي لا تناسب مجتمعنا وتعطي الاهمية لامور لا تستحق حتى التفكير بها بالاحلام، والسبب هو ان مصالح البعض هي التي تؤلف لنا هذه الافكار من غير وعي ولا دراسة لسلبيات مثل هذه الافكار او القرارات.

فالموجود بالكويت حسب علمي ملاكمتان فقط و يمكن ثلاث اخريات سيأتين معهن كأصدقاء لتشجيعهن حيث ان احدى الملاكمتين كانت تدرس في اميركا وتدربت هناك وجاءت لنا بالفكرة لكي تزاولها في الكويت.... الخ . فمن التقرير الصحافي الذي قراءته و الذي تكلموا فيه ان لعبة الملاكمة لا تحتاج للقوة... (كيف؟ ومن قال ذلك؟ ومن أفتى بذلك؟) فاللعبة من غير قوة لا تصبح ملاكمة فقوة ضربة تسديدة البوكس لمايك تايسون تعادل 800 كجم... فوضح لدي بأنهم لا يفهمن خطورة هذه اللعبة عليهن؟ فرجاء من الاخ رئيس اتحاد الملاكمة الذي شجعهن ايقاف هذه اللعبة... وتقول لنا كيف وماهي معايير اختيار اللاعبة بأنها ستمثلنا بمنتخب الكويت في البطولة النسائية القادمة من غير مباريات تنافسية فيما بينهن اذا كان هناك عدد كاف لذلك...؟ انت أول من أسس اللعبة لهن (ان قدرت ؟) وبعدين فكر في تمثيل الكويت بالملاكمة النسائية. وارجع واكرر ان ادارة الرياضة تحتاج «لعلم وفن» ... والله من وراء القصد.

