الأزرق يواجه خيطان اليوم

محلية

يلتقي الأزرق مع خيطان في 07:00 مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم في مباراة ودية ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب ضمن استعداداته للجولتين السابعة والثامنة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وحدد الاتحاد الآسيوي موعد الجولات المتبقية من التصفيات، حيث سيحل الأزرق ضيفاً على أستراليا يوم 25 مارس المقبل، ثم يستضيف الأردن بعدها بخمسة أيام، فيما يستقبل تايوان في الجولة الأخيرة من التصفيات يونيو المقبل.

ويواصل الأزرق تدريباته بشكل يومي منذ التجمع الاثنين الماضي، فيما توقفت التمارين الأربعاء حداداً على وفاة لاعب كاظمة والمنتخب الأولمبي شمخي أمان الذي وافته المنية في حادث مروري الثلاثاء.

وشهدت التدريبات في اليومين الماضين اقامة تقسيمة بين اللاعبين تحت اشراف المدرب الاسباني اندريس كاراسكو الذي قرر الاستعانة ببعض لاعبي المنتخب الأولمبي لتعويض غياب بعض اللاعبين المصابين.

واستدعى كاراسكو وجهازه الفني 27 لاعباً لقائمة المنتخب الأول، استبعد منها مدافع الجهراء خالد صباح ومدافع العربي عبدالله عمار وحارس الفحيحيل خالد العجاجي ومهاجم الكويت أحمد حزام للاصابة.

وضمت قائمة الأزرق مجموعة من اللاعبين الشباب الذي ينوي الجهاز الفني المراهنة عليهم في الفترة المقبلة مثل حمد القلاف وبندر بورسلي وشبيب الخالدي وعلي عتيق وعيد الرشيدي وخالد شامان وسامي الصانع ومشاري غنام وخالد العجاجي وبندر السلامة.

ويحتل الأزرق المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط متساوياً مع الأردن وبفارق نقطتين عن أستراليا المتصدرة والتي لعبت مباراة أقل.

