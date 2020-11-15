انتصاران سهلان للجهراء والشباب في «السلة»

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حقق الجهراء انتصارا سهلا على حساب التضامن 96-54، فيما تغلب الشباب على العربي دون صعوبة أيضاً 86-54 أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري كرة السلة. وتصدر الجهراء والشباب ترتيب الفرق برصيد 4 نقاط لكل منهما، يأتي بعدهما العربي 3 نقاط، ثم الكويت والتضامن والساحل نقطتين، وأخيراً النصر نقطة واحدة.

ويتأهل أول أربعة فرق من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام بلاي أوف من 3 مباريات بطريقة «المقص».

في المباراة الاولى فرض الجهراء أفضليته منذ البداية مستغلاً الفوارق الفنية التي تصب في مصلحته بفضل تميز لاعبيه الذين تمكنوا سريعاً من بسط سيطرتهم على اللقاء ووسعوا الفارق في نهاية الربع الاول الى 19 نقطة 30-11، الأمر الذي مكنهم من اللعب بهدوء في الأرباع الباقية حيث استمر الجهراء في أخذ الاسبقية عبر تألق لاعبيه عبدالله العنزي ومحمد اشكناني وسلطان الشمري في التسجيل من أسفل السلة ومن خارج القوس لينهي الربع الثاني متقدماً 48-21. ونشط التضامن في الربع الثالث محاولاً على الأقل تقليص الفارق وسط تراجع في الاداء من قبل لاعبي الجهراء الذين انخفض مردودهم جراء تقدمهم بفارق كبير، وانهى الجهراء الربع الثالث 68-42.وعاد الجهراء الى التألق في الربع الأخير مسيطراً على اللقاء بصورة مطلقة لينهي المباراة لصالحه بفارق كبير وصل الى 42 نقطة 96-54.

وفي المباراة الثانية تمكن الشباب من تحقيق انتصار مستحق على العربي. وجاء الربع الأول متقارب المستوى بين الطرفين بعد أن تبادلوا التسجيل في بداية اللقاء قبل أن يتمكن الشباب من أخذ الأفضلية في نهاية الربع ليتقدم 18-11. وحاول العربي بقيادة مدربه الوطني طلال بلال أن يقلص الفارق في الربع الثاني حيث ظل الاداء متقارب نسبياً مع أفضلية محدودة للشباب الذي استمر في التقدم في نهاية الربع الثاني 40-29. وشكل الربع الثالث علامة فارقة في المباراة بعد أن تسيده الشباب بصورة تامة من خلال تسجيل 28 نقطة، مقابل 9 نقاط فقط لخصمه ليتقدم فريق المدرب الوطني عبدالعزيز القلاف في نهاية الربع الثالث 66-38.

ومنح تفوق الشباب في الربع الثالث الأفضلية للفريق في الربع الأخير الذي زج به المدرب بلاعبيه البدلاء الذين قدموا اداء جيداً وتمكنوا من انهاء اللقاء لصالحهم 86-54.

من جانب آخر، تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة ذاتها اذ يلتقي الكويت مع النصر في 05:30، والساحل مع التضامن في 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعدالعبدالله للصالات المغطاة.

وفي المباراة الاولى يبدو الكويت مهيأ لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة نظراً للفارق الفني الكبير الذي يصب في مصلحته. ويريد الأبيض الذي توج بكأس السوبر في بداية الموسم الحالي على حساب كاظمة، أن يحافظ على لقبه بطلاً للدوري وهو يعتبر المرشح الابرز للتتويج هذا الموسم. وفي اللقاء الثاني تشتد المنافسة بين الساحل والتضامن لتحقيق الفوز الأول حيث يتقارب مستوى الفريقين.

