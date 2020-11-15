افتتاح مجمع عبدالله المبارك في النصر غداً

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يقيم نادي النصر في 07:30 مساء غد حفل افتتاح مجمع صالات المغفور له الشيخ عبدالله المبارك برعاية وحضور الشيخ مبارك العبدالله وبحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة النادي وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية. وقال النادي في بيان له ان «مجمع الصالات حمل اسم المغفور له الشيخ عبدالله مبارك الصباح طيب الله ثراه اعترافا بدوره الكبير في تأسيس ودعم وتشجيع الرياضة والمساهمة في بناء قطاعات الشباب في الشكل والمضمون، وتأتي الصالات متعددة الأغراض ضمن الشكل الجديد لنادي النصر لمواكبة التطور ولتوفير سبل الراحة والعمل الصحيح واحتواء الشباب لبناء الأجسام السليمة في العقول السليمة وتبلغ مساحة البناء 6000 متر مربع تقريبا في اربع صالات بحجم ملعب كرة اليد على دورين. وأضاف: «يوجد في المبنى فندق من ثلاثة ادوار، مع لوبي الاستقبال بالاضافة الى مطعم وصاله طعام، وخدمة ضيافة، وكذلك مبنى اداري على ثلاثة ادوار بخدمات فندقية مميزة وحديثة».

