منافسات مثيرة في «ثلاثيات السلة للسيدات»

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شهدت البطولة النسائية المفتوحة لثلاثيات كرة السلة، أولى بطولات السيدات للموسم الحالي 2020-2021، منافسات قوية استمرت لثلاثة أيام متواصلة بمشاركة 16 فريقا مثلت أندية محلية نسائية وشاملة ومشاركات فردية، وقد تأهلت فرق أندية الفتاة A وb، والعربي A وB وC والقرين D وC، ونادي سلوى الصباح للدور ربع النهائي، بعد مواجهات مثيرة ومنافسات قوية شهدتها صالة اتحاد كرة السلة بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم.

وأكد عضو مجلس ادارة اتحاد كرة السلة رئيس اللجنة النسائية فاضل الداود توفير جميع الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية في البطولة، وقال:» حرصنا على تطبيق جميع النظم والقواعد الفنية والادارية المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، لكون البطولة معترف بها من قبله، ولتحقيق أقصى درجات النجاح الممكنة، بالتعاون مع جميع لجان الاتحاد الكويتي لكرة السلة».

وشكر فاضل الفاضل اللجنة الأولمبية ومجلس ادارة اتحاد كرة السلة وجميع اللجان العاملة بالاتحاد على التعاون المثمر والبناء لأجل «السلة» النسائية، وكذلك والجهود المخلصة والمميزة لعضوات اللجنة النسائية نورة اليعقوب، وحنان الزايد، وآلاء دشتي، ومنيرة المانع، وبشائر السالم، مؤكدا بأن ما قمن به يعد العامل الرئيس وراء اقامة ونجاح البطولة، آملا مواصلة الجهود لمزيد من النجاح في البطولات النسائية المقبلة.

وتعد «ثلاثيات» كرة السلة للسيدات بداية الانطلاق لعمل اللجنة النسائية في تنشيط وتشجيع الرياضة النسائية واللاعبات، وذلك تمهيدا لانضمامهن الى الأندية، والتي بدأت بالفعل باستقبال اللاعبات وتكوين الفرق النسائية وتسجيلهن في الاتحاد بشكل رسمي من أجل البدء في التحضيرات للمنافسة في دوري كرة السلة للسيدات الذي سينطلق في يناير 2021.

