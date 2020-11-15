إشهار اتحاد الفروسية ونادي الرياضات الجوية

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قرر مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة اشهار الاتحاد الكويتي للفروسية ونشر نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو عضو معترف به من قبل الاتحاد الدولي للفروسية ككيان رياضي له شخصية اعتبارية وقانونية مستقلة لادارة رياضة الفروسية الأولمبية وغير الأولمبية في دولة الكويت وفقاً لقواعد ولوائح القانون الدولي لرياضة الفروسية والاتحاد الاسيوي للفروسية، ويعترف الاتحاد الكويتي بالاتحاد الدولي كمنظمة دولية وحيدة تدير وتشرف على الرياضات الفروسية الأولمبية والبارلمبية في العالم غير الأولمبي.

وفيما يتعلق بعضوية الاتحاد الكويتي فان أي ناد أو هيئة تمارس رياضة الفروسية المدرجة في برنامج الاتحاد الدولي والبرنامج الأولمبي ومعترف به في الكويت يحق له أن يكون عضواً في الجمعية العمومية للاتحاد ويتمتع بحق الترشيح والتصويت، كما وضع النظام الأساس شروطاً يجب ان تتوفر في العضو منها ان يكون له مكان ممارسة احدى رياضات الفروسية، وان يمارس احد رياضات الفروسية المدرجة في البرنامج الاولمبي وان يكون للنادي ما لايقل عن 10 فرسان مسجيلن في النادي، وان لاتقل المشاركة عن 80 بالمئة من بطولات الاتحاد، وعلى النادي ان ينظم لا يقل عن 4 بطولات وطنية او دولية خلال الموسم بالتعاون مع الاتحاد، ويجب على النادي ان تكون لديه مدرسة لتعليم الفروسية المدرجة اولمبياً وهذه الشروط الزامية لكي يصبح النادي عضوا في الجمعية العمومية. ويتألف مجلس ادارة الاتحاد من 7 أعضاء ولمدة 4 سنوات، منهم عضوان يمثلان لجنة الفرسان «الرياضيين» وعضو واحد يمثل لجنة القدرة والتحمل.

وقرر مجلس ادارة الهيئة اشهار النادي الكويتي للرياضات الجوية ونشر نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو ناد متخصص يمارس الرياضات الجوية بجميع انواعها وهي «الطيران الشراعي والقفز الحر بالمظلات والطب الجوي والملاحة الجوية والمناطيد الهوائية والطائرات الخفيفة والنماذج».

