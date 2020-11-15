الكويت والقادسية أمام كاظمة والعربي في نصف نهائي «كأس اليد»

محلية

تتجه انظار جماهير كرة اليد الى صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة التي تحتضن لقائي نصف نهائي كأس الاتحاد اذ يلتقي القادسية مع العربي في 05:00، والكويت مع كاظمة في 06:30.

وكانت الفرق الأربعة الاقوى محلياً تأهلت الى نصف النهائي بعد أن تغلب العربي على الصليبخات، والقادسية على خيطان، والكويت على النصر، وكاظمة على اليرموك في الدور ربع النهائي. وستكون مواجهتا اليوم في غاية الصعوبة خصوصاً في لقاء الأصفر مع الأخضر حيث يتقارب مستوى الطرفين بشكل كبير مع أفضلية نسبية للقادسية قياساً على المستوى الذي قدمه الفريقان في بطولة الدوري الممتاز.

ويريد القادسية الذي حل ثالثاً في الدوري خلف الكويت حامل اللقب والسالمية الثاني، أن يبلغ المباراة النهائية وينافس على لقب البطولة الذي يحمله الكويت في المواسم السابعة الماضية. ويقود الأصفر مدربه الوطني وليد فيروز الذي يقدم مع الفريق مستويات مميزة هذا الموسم يطمح بأن يتوجها باحراز اللقب واعادته الى خزائن القادسية بعد غياب أعوام طويلة. في المقابل يقود العربي المدرب الجزائري سعيد حجازي الذي حقق العديد من البطولات مع الكويت في السنوات الماضية وهو يريد اليوم أن يؤكد قدرته على قيادة الأخضر الى المباراة النهائية.

وفي اللقاء الثاني يبدو الكويت أقرب الى بلوغ المباراة النهائية نظراً لمستويات الفريقين في اللقاءات الماضية. ويقود الأبيض الذي يهيمن على جميع البطولات المحلية منذ سبعة مواسم وهو توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي هذا الموسم، المدرب الوطني هيثم الرشيدي الساعي الى قيادة الفريق الى لقب جديد. في المقابل يسعى كاظمة الى تقديم مباراة كبيرة والوقوف نداً للكويت رغم صعوبة المهمة.

