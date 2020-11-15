المزين بطل «تنشيطية الإسكواش»

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توج لاعب نادي الكويت عبدالله المزين بلقب البطولة التنشيطية الـ12 للاسكواش بعد تغلبه في اللقاء النهائي على لاعب اليرموك عمار التميمي بنتيجة 3 – 0، وشهد الشوطان الاول والثاني ندية وحماسا من قبل التميمي الا ان المزين انهاهما بنتيجة 11 - 8 وفي الشوط الاخير فرض المزين سيطرته لينهي الشوط بنتيجة 11 - 3 ويتوج بطلا للمسابقة التي اقيمت على ملاعب مجمع الشيخ سالم الصباح الدولي في جنوب السرة.

من جانب آخر، تنطلق اليوم مباريات بطولة الدوري العام للعمومي باقامة ثلاث مباريات حيث يلتقي بطل الدوري اليرموك مع برقان وفي اللقاء الثاني يلعب السالمية مع التضامن وفي المباراة الثالثة يتقابل النصر مع الشباب وتقام بطولة الدوري بنظام القسمين بمشاركة 13 فريقا.

